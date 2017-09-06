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09:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Месси унизил венесуэльского хавбека, а тот забил гол

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал чудеса дриблинга в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Венесуэлы (1:1). На 15-й минуте он легко пробросил мяч мимо ног хавбека соперников Джона Мурильо. 

Впрочем, из этого финта форвард "Барселоны" никаких дивидендов извлечь не смог. А вот Мурильо во втором тайме исправился и открыл счет в поединке.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Delavar-80

Бред какой-то. Неймар вчера так каждые 15 минут издевался над Калумбийцами.

09:48

pustot+

вот мерзавец... оскорбился наверное....

09:39