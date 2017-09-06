Месси унизил венесуэльского хавбека, а тот забил гол

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал чудеса дриблинга в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Венесуэлы (1:1). На 15-й минуте он легко пробросил мяч мимо ног хавбека соперников Джона Мурильо.

Впрочем, из этого финта форвард "Барселоны" никаких дивидендов извлечь не смог. А вот Мурильо во втором тайме исправился и открыл счет в поединке.