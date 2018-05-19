Артем Дзюба: "Ромащенко спросил, не постелить ли мне красную дорожку"

Форвард сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе РФС отметил, что чувствует себя в хорошей физической форме в преддверии чемпионата мира-2018. По словам игрока, он очень соскучился по национальной команде.



- Кто вас встретил первой шуткой?

- Мирослав Юрьевич Ромащенко меня первый встретил, спросил, не постелить ли мне красную дорожку. А я первого встретил Андрея Лунева, он сам ко мне зашел.

- Какие у вас ожидания? Что хотите получить? Что для вас этот сбор и домашний чемпионат мира?

- Прежде всего, я чувствую, что в хорошей физической форме. Хочу подготовиться, заложить фундамент и попасть в окончательный список на чемпионат. Чемпионат мира – это такой событие, которое впервые проводится в нашей стране. Это будет праздник для всей страны и хочется быть частью этой команды, частью единого целого и выполнить задачи, поставленные тренерским штабом.

- Распространенная шутка про злого и арендованного Дзюбу. Слышали ее уже?

- Да, я уже слышал, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего.



Напомним, что с 18 по 20 мая сборная России проводит сбор в Новогорске, после чего отправится в Австрию, где пробудет до 31 мая. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.



