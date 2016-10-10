Хулен Лопетеги: "Игра с Албанией вышла такой, какую ожидали"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы над Албанией в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (2:0) отметил, что игра оправдала его ожидания. По словам специалиста, он предполагал, что встреча выйдет непростой.

- Игра получилась такой, какую мы и ожидали, - цитирует Tutto Mercato Web Лопетеги. - Албания побеждала на выезде Португалию и успешно проходила квалификацию Euro. Но нам удалось нейтрализовать их атаку. В первом тайме мы не смогли пройти их защиту, однако Испания сыграла хорошо.