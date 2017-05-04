11:12 | ФУТБОЛ — Украина

Украинский игрок забил нелепый автогол в матче первой лиги

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Полузащитник "Буковины" Игорь Бойчук забил нелепый автогол в матче 28-го тура первой украинской лиги против "Оболонь-Бровар". На 87-й минуте встречи голкипер "Буковины" прервал прострел в центр вратарской, отразив мяч на Бойчука, а тот внезапно пробил по собственным воротам. Этот гол стал единственным в матче.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Machete dont text

Бывает. я в хоккее один раз в свои забил. Примерно так же хотел вынести за ворота, а попал точненько в уголок

12:04

27Hoax

Да! Васину еще учиться и учиться!

11:47

Levbereg

А не куплен ли этот гол? Умудриться же нужно так зарядить. Любой защитник в такой ситуации бьет в сторону от ворот.

11:44