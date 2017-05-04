Украинский игрок забил нелепый автогол в матче первой лиги

Полузащитник "Буковины" Игорь Бойчук забил нелепый автогол в матче 28-го тура первой украинской лиги против "Оболонь-Бровар". На 87-й минуте встречи голкипер "Буковины" прервал прострел в центр вратарской, отразив мяч на Бойчука, а тот внезапно пробил по собственным воротам. Этот гол стал единственным в матче.