Игорь Суркис: "Надеялся, что у Реброва хватит мужества продолжить работу в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поблагодарил бывшего тренера бело-голубых Сергея Реброва за проделанную работу. По словам владельца динамовцев, он до последнего надеялся, что специалист подпишет новый контракт.

Столичная команда под руководством Реброва дважды выигрывала чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны. В этом сезоне "Динамо" финишировали на втором месте.

– С Сергеем Станиславовичем у меня в понедельник состоялся разговор. Если вы заметили, я не объявлял об его уходе, в надежде на то, что у него хватит сил и мужества продолжить работу в киевском "Динамо", – приводит пресс-служба киевлян слова Суркиса. – На него в последнее время было оказано большое давление. Ребров честно и очень качественно делал свою работу, завоевав пять титулов. Когда я ему доверял пост главного тренера, был огромный риск. Как с моей стороны, так и с его. Не имея опыта такой работы он, засучив рукава, взялся за дело. В первый же сезон выиграл Кубок Украины, затем чемпионат и Кубок, снова чемпионат, Суперкубок Украины... Это все за три года! Как часто случается в футболе, последний сезон оказался неудачным. Но я могу понять тренера, при этом неоднократно предлагая ему продлить контракт и, вместе с ним, начатое дело.

Откровенно говоря, до последнего момента ждал, что у него появятся дополнительные силы, адреналин, и он, засучив рукава, продолжит строить команду. Ведь Сергей Ребров сделал очень многое. Завоеванные титулы я перечислил, а кроме них – в клубе "Динамо" выстроил вертикаль, которая сегодня дает возможность говорить о том, что у нас есть будущее.

Меня Сергей Станиславович честно предупреждал, что этот сезон будет очень тяжелым, потому что возможностей усилить команду, по определенным обстоятельствам, сейчас не буду говорить каким, не было. Я перед ним снимаю шляпу и говорю огромное спасибо! Двери "Динамо" для него всегда открыты, мы всегда его ждем. Не имеет значения, в каком качестве. Просто, как человека, как преданного динамовца, который отдал клубу все свои силы.

Ребров покинул киевское "Динамо"