Алексей Зинин: "Сравнивать Новосельцева с Гараем нельзя"

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, постоянный автор "СЭ" Алексей Зинин подчеркнул, что переход защитника сборной России Ивана Новосельцева из "Ростова" в "Зенит" не стал для него сюрпризом. Вместе с тем, он отметил: сравнивать новичка сине-бело-голубых с Эсекиэлем Гараем нельзя.

– Трансфер Новосельцева не стал для вас неожиданным? - вопрос Зинину.

– Залез в архив базы данных нашей компании. Вот заключение от июня-2015: "Через год Новосельцев окажется в "Зените" и будет играть в сборной России, скорее всего, вместо Игнашевича". Думаю не только я, но и многие погруженные в футбольный мир прогнозировали этот трансфер. При этом не скажу, что Иван – такой уж выдающийся защитник. Дело в том, что выбор жутко ограничен. Из достойно играющих центральных защитников-россиян новой волны сегодня у нас есть только Кутепов, Новосельцев, Семенов да Жиров. Кутепова взять нереально. А из оставшихся троих Новосельцев производит наиболее целостное впечатление и совершает меньшее количество результативных ошибок.

"Зенит" уже которое трансферное окно мучился над решением проблемы лимита. Иван – добротное решение. Более того, он как разрушитель сильнее Нету и надежнее постаревшего Ломбертса, который испытывает регулярные сложности со здоровьем. Сравнивать же Новосельцева с Гараем нельзя. Даже играя на 50 процентов от своих возможностей, аргентинец вне конкуренции, особенно при выходе из обороны – это как раз не самая выдающаяся черта Новосельцева.

Еще одна сложность, с которой Иван столкнется, будет заключаться в том, что в своей карьере он редко играл центрального защитника в схеме с четырьмя защитниками. Здесь есть своя специфика, не только в плане тактических перестроений, но и с точки зрения ощущения пространства. Вряд ли экс-ростовчанину удастся избежать издержек адаптации. Если быстро их "проглотит" и выдержит давление, то спустя годы руководство "Зенита" будет гордиться этим трансфером. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Зинина