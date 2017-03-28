Рауль: "В будущем могу перебраться на работу в "Барселону"

Легенда "Реала" Рауль заявил, что в будущем может перебраться на работу в "Барселону". Напомним, сине-гранатовые являются принципиальным соперником мадридской команды.

- Мне нравится двигаться шаг за шагом, мое первое желание - вернуться домой, в "Реал", когда настанет время, - цитирует Diario Sport Рауля. - Присоединиться к "Барселоне"? Это футбол, и вы никогда не скажете, что не станешь делать то-то и то-то. Я был в "Реале" в течение 17 лет, и никто не может усомниться в моем мадридизме, моя совесть чиста.