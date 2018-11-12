Эмилио Бутрагеньо: "В "Реале" очень довольны Солари"

Директор "Реала" по международным связям Эмилио Бутрагеньо подтвердил, что в клубе довольны работой исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари. Мадридцы под его руководством выиграли все четыре матча.

– Мы очень довольны Солари, – цитирует AS Бутрагеньо. – Он пришел в непростое время и смог показать хорошие результаты. Последняя игра с "Сельтой" вышла очень сложной, поскольку были потери из-за травм. Приходилось перестраиваться. Но "Реал" показал характер и использовал свои шансы. Мы очень рады. Нужно продолжать в том же духе.