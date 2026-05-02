Рафинья включен в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной»

Нападающий «Барселоны» Рафинья восстановился от травмы и включен в заявку на матч 34-го тура Ла лини против «Осасуны», сообщается пресс-служба сине-гранатовых.

29-летний бразилец получил травму подколенного сухожилия 26 марта в товарищеском матче национальной команды против команды Франции (1:2) и пропустил шесть игр «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» пройдет 2 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. В сезоне-2025/26 на счету Рафиньи 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 8 результативными передачами.

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