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2 мая, 15:48

Рафинья включен в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Барселоны» Рафинья восстановился от травмы и включен в заявку на матч 34-го тура Ла лини против «Осасуны», сообщается пресс-служба сине-гранатовых.

29-летний бразилец получил травму подколенного сухожилия 26 марта в товарищеском матче национальной команды против команды Франции (1:2) и пропустил шесть игр «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» пройдет 2 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. В сезоне-2025/26 на счету Рафиньи 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 8 результативными передачами.

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Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
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 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
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 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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