Станислав Черчесов: "Жирков готовится к игре с Катаром"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем против Катара подчеркнул, что МРТ не выявила серьезного повреждения у защитника Юрия Жиркова. Игрок "Зенита" готовится к встрече, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Матч Катар – Россия состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Как Жирков? – первый вопрос Черчесову по футболисту, имеющему повреждение.

– По Жиркову ничего не изменилось. Готовится к игре. МРТ показала, что ничего серьезного, но есть вещи, на которые надо обратить внимание.