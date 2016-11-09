17:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Жирков готовится к игре с Катаром"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем против Катара подчеркнул, что МРТ не выявила серьезного повреждения у защитника Юрия Жиркова. Игрок "Зенита" готовится к встрече, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Матч Катар – Россия состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Как Жирков? – первый вопрос Черчесову по футболисту, имеющему повреждение.

– По Жиркову ничего не изменилось. Готовится к игре. МРТ показала, что ничего серьезного, но есть вещи, на которые надо обратить внимание.

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