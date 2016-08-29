18:23 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России 9 октября сыграет с Коста-Рикой на новой арене "Краснодара"

Новый стадион "Краснодара" примет матч сборной. Фото Виталий ТИМКИВ
Новый стадион "Краснодара" примет матч сборной. Фото Виталий ТИМКИВ
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9 октября сборная России проведет контрольный матч с Коста-Рикой. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Эта встреча станет первой на новой арене "Краснодара".

- 9 октября сыграем на новом стадионе в Краснодаре против Коста-Рики, - сказал Мутко.

Напомним, что 31 августа сборной России предстоит сыграть с Турцией в Анталье. 6 сентября россияне встретятся с Ганой в Москве на стадионе "Локомотив".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Radej

Фото старое, у Галицкого уже два месяца как все седушки установлены и прилегающая в гораздо более законченном состоянии.

19:17

shpasic

доход с билетов в РФС пойдёт или Галицкому?

18:34

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