Сборная России 9 октября сыграет с Коста-Рикой на новой арене "Краснодара"

9 октября сборная России проведет контрольный матч с Коста-Рикой. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Эта встреча станет первой на новой арене "Краснодара".

- 9 октября сыграем на новом стадионе в Краснодаре против Коста-Рики, - сказал Мутко.

Напомним, что 31 августа сборной России предстоит сыграть с Турцией в Анталье. 6 сентября россияне встретятся с Ганой в Москве на стадионе "Локомотив".