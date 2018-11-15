18:15 | Футбол — Сборная России

Гильерме: "Российское гражданство - благодарность за все, что мне дал российский футбол"

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Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме дал понять, что не жалеет своему решению получить российское гражданство. Уроженец Бразилии выступает в составе "Локо" с 2007 года, за сборную России он играет с 2016 года.

– Решение было четкое, потому что я давно уже в России и давно строю карьеру именно здесь. Я ни о чем не сожалею, - цитирует официальный сайт РФС Гильерме. - Это благодарность за все то, что дал мне российский футбол. 

– Общаетесь с Мариу Фернандесом и Ари на родном языке? 

– Да, так легче! Чтобы не забыть португальский. (смеется) 

– С кем больше всего общаетесь из сборной и в клубе? 

– В сборной больше всего общаюсь с Мариу Фернандесом, а в клубе сейчас с Фарфаном - прекрасный человек. 

– Хочется ли вам получить капитанскую повязку? 

– Нет. Я не считаю, что должен носить капитанскую повязку в сборной! Есть много игроков, которые имеют большой опыт на международной арене. 

- Как встретили Ари? 

– Ари находится в отличной форме, забивает голы за "Краснодар", и, я считаю, он заслужил приглашение в сборную. У нас много игроков, которые находятся в лазарете в последнее время. Все его хорошо приняли в команде и хотят, чтобы он продолжал классную работу уже в сборной. 

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https://www.rfs.ru/news/208592

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