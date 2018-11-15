Гильерме: "Российское гражданство - благодарность за все, что мне дал российский футбол"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме дал понять, что не жалеет своему решению получить российское гражданство. Уроженец Бразилии выступает в составе "Локо" с 2007 года, за сборную России он играет с 2016 года.

– Решение было четкое, потому что я давно уже в России и давно строю карьеру именно здесь. Я ни о чем не сожалею, - цитирует официальный сайт РФС Гильерме. - Это благодарность за все то, что дал мне российский футбол.

– Общаетесь с Мариу Фернандесом и Ари на родном языке?

– Да, так легче! Чтобы не забыть португальский. (смеется)

– С кем больше всего общаетесь из сборной и в клубе?

– В сборной больше всего общаюсь с Мариу Фернандесом, а в клубе сейчас с Фарфаном - прекрасный человек.

– Хочется ли вам получить капитанскую повязку?

– Нет. Я не считаю, что должен носить капитанскую повязку в сборной! Есть много игроков, которые имеют большой опыт на международной арене.

- Как встретили Ари?

– Ари находится в отличной форме, забивает голы за "Краснодар", и, я считаю, он заслужил приглашение в сборную. У нас много игроков, которые находятся в лазарете в последнее время. Все его хорошо приняли в команде и хотят, чтобы он продолжал классную работу уже в сборной.