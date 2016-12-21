Оздоев обойдется "Локомотиву" в 6 миллионов евро

"СЭ" стали известны некоторые подробности возможного перехода в "Локомотив" 24-летнего полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева.
Клубы продолжают диалог по поводу трансфера. В контракте футболиста прописана опция по сумме отступных, которая, как стало известно, составляет 6 миллионов евро. В ноябре Оздоева, по информации "СЭ", главный тренер железнодорожников Юрий Семин лично приглашал в команду. Не стоит забывать и о том, что именно Семин открыл футболиста, работая в киевском "Динамо".
В текущем сезоне Оздоев провел 10 матчей в премьер-лиге.
Flo
На килограммы если пересчитать (по его весу) это почем?
06:37
Foresterer
За такие деньги можно купить 6 условных оздоевых, но на этом не наваришься. Тогда зачем их искать?
06:05
ShvartsGlass
Как за такие деньги можно покупать футболиста РФПЛ???? Явный отмыв бабла.
03:17