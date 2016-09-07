15:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" в фан-секторе в матче со "Спартаком" поддержат около 4500 зрителей

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По данным "СЭ", болельщики "Локомотива" выкупят всю гостевую квоту на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". На сегодняшний день билетов осталось совсем мало. Всего железнодорожникам было выделено порядка 4500 мест. Отметим, что при стоимости билетов в 1000 рублей "Локомотив" продает их для своих болельщиков по 300 рублей. Встреча состоится 11 сентября на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 16.30.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Serjinio

На стадио, на других секторах тоже будут наши. Через интернет на гостевые не продают, поэтому приходится брать билеты на другие сектора. Поедем поддержим наш ЛОКО!!!

15:52

onlywhitespartak

Больше обрадовали Федуна этим )) каждая копейка на счету , он бы вообщем был в восторге , если бы все так делали , интересно откат герусу за освоение бюджетных средств сделал )))

15:34

King's Bounty 2

700 р. включат в стоимость проезда на РЖД ? Алга, Спартак !

15:33

ЗЮК

waleriy,у твоего брата не очень умный брат.

15:31

waleriy

Брат федуна бабки делает

15:29

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