"Локомотив" в фан-секторе в матче со "Спартаком" поддержат около 4500 зрителей

По данным "СЭ", болельщики "Локомотива" выкупят всю гостевую квоту на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". На сегодняшний день билетов осталось совсем мало. Всего железнодорожникам было выделено порядка 4500 мест. Отметим, что при стоимости билетов в 1000 рублей "Локомотив" продает их для своих болельщиков по 300 рублей. Встреча состоится 11 сентября на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 16.30.