"Локомотив" в фан-секторе в матче со "Спартаком" поддержат около 4500 зрителей

По данным "СЭ", болельщики "Локомотива" выкупят всю гостевую квоту на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". На сегодняшний день билетов осталось совсем мало. Всего железнодорожникам было выделено порядка 4500 мест. Отметим, что при стоимости билетов в 1000 рублей "Локомотив" продает их для своих болельщиков по 300 рублей. Встреча состоится 11 сентября на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 16.30.
Serjinio
На стадио, на других секторах тоже будут наши. Через интернет на гостевые не продают, поэтому приходится брать билеты на другие сектора. Поедем поддержим наш ЛОКО!!!
15:52
onlywhitespartak
Больше обрадовали Федуна этим )) каждая копейка на счету , он бы вообщем был в восторге , если бы все так делали , интересно откат герусу за освоение бюджетных средств сделал )))
15:34
King's Bounty 2
700 р. включат в стоимость проезда на РЖД ? Алга, Спартак !
15:33
ЗЮК
waleriy,у твоего брата не очень умный брат.
15:31
waleriy
Брат федуна бабки делает
15:29