В товарищеском матче на сборе в Испании "Зенит" сыграл вничью с "Оденсе" – 1:1. В составе российской команды голом отметился защитник Доменико Кришито, отличившийся точным ударом с центра поля.
Напомним, что на этой встрече присутствовал тренерский штаб ЦСКА.
Товарищеский матч
"Зенит" – "Оденсе" – 1:1 (1:0)
Голы: Кришито, 10 (1:0). Лаурсен, 55 (1:1).
"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 78), Анюков (Нету, 46), Ломбертс (Чернов, 68), Иванович (Зуйков, 77), Кришито, Хави Гарсия (Эрнани, 77), Юсупов, Данни (Цаллагов, 68), Мак (Могилевец, 80), Дзюба (Джорджевич, 68), Шатов (Молло, 68).
"Оденсе": Грютебуст, Деслер, Тингагер, Тверсков, Лаурсен (Жоау Перейра, 70), Нильсен (Греве, 60), Узочукву (Тране, 70), Томасен (Уэлбек, 70), Юнссон (Лунн, 60), Якобсен (Дьедонн, 70), Эдмундссон.
Предупреждение: Уэлбек, 90.
5 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.
varelik
в англии даже во 2 лиге полные стадионы. а у нас где полный стадион. на хоккее или на фигурном катании
03:59
varelik
это токо говорят футбол номер один. у нас он не первый. что показывают полные стадионы на матчах.
03:57
varelik
Tom Sowyer чуда не будет. и зенит вылетит и локо. и португальци будут выше в таблице коеф. наши зимой не умеют играть. а спартак чемпион! будет. че в чудеса верить. мы в хоккее хороши. в бенди всякое.
03:54
Tom Sowyer
Это контрольный матч и выводы делать оч рано. Как я понял, Иванович в ЛЕ не заявлен?
01:34
spartak ekspress
газпром это мощная организация уася
00:54
Безграмотный
Андерлехт тоже сейчас чуть буксанул, две ничьи, за 10 дней 4 игры сыграли, конечно они лучше готовы будут исходя из провождения регулярно официальных матчей, но тоже не в лучшей форме.
00:47
Митяй Антибомж
Гаттузо зол! Очередная перепись мясных идиотов началась! А их мириады. Факт. ************ Рейтуз гомо. Факт.
23:45 5 февраля
Митяй Антибомж
zoostation, не преувеличиваю )) Не вижу шансов у бомжей. Андерлехт не Одд и не Оденься )) 10 процентов и то дал на то, что судейка вытащит, как давеча с Маккаби ))
23:44 5 февраля
zoostation
Митяй Антибомж Ха-ха-ха )) Хламу понабрали 3 состава, а толку - ноль )) Шансы против Андерлехта не больше, чем 10-90 в пользу бельгийцев )) 22:50 ------------- Не преувеличивай, до такого соотношения процентов ещё дело не дошло. Но, теперь мне кажется, что не проиграть в первом матче в Бельгии будет проблематично...
23:35 5 февраля
Vastich
Неплохо так заманиваем, мда
23:32 5 февраля
LemieuxMario
молло это ваще ...уровень))))
23:25 5 февраля
Pleafant
В общем то нулевая игра,забитые голы на совести вратарей- пеночников,при том,что пару раз Лодыгину пришлось Зенит спасать,а Зенит никаких проблем вратарю датчан не создал.Испытываю нехорошие предчуствия от состояния Зенита.Вспоминается летний перерыв,который Зенит начинал плохо,проигрывал,но с каждой игрой играл всё лучше и лучше,особенно в атаке.И сезон начал хорошо.Сейчас всё наоборот,с каждым матчем игра становится всё более унылой и не результативной.Не представляю,что можно сделать за 10 дней с этой командой.А может на КЕ решили "забить" и ставку делают на добычу путёвки в ЛЧ?
23:21 5 февраля
П_о_в_а_р
Зенит, оденся.
23:16 5 февраля
AKBI
Не надо завидовать, спартачи!!
23:15 5 февраля
199
Опять судья виноват, пенальти не поставил, пару игроков не удалил. С такой игрой, даже вторыми в чемпе не доедут. А Лунёв каждый день таблицу изучает и рассказывает всем, что будут первыми. Андерлехт с газпромом легко разберётся.
23:15 5 февраля
Der schwein
Румын замучил игрунов Зенита. Ребятам хочется побухать, а он их мячик катать заставляет:) ЗЫ: Луческу - уходи !!!)))
23:10 5 февраля
Гаттузо зол!
Очередная перепись мясных идиотов началась! А их мириады. Факт. Один там нормальный, да и тот Повар.....
23:09 5 февраля
werder63
Ну что, Зенит? Против датского аутсайдера - просто УЖАСНО, это кОшмар! Мне нравится настойчивость Гончаренко по изучению Зенита, уверен, что ЦСКА однозначно возьмет в марте с Зенитом 1, либо 3 очка! Чему этот сброд на сборах учил старый румын? Я не знаю!)) Орлов как всегда всегда забавен))) Лодыгин это что-то))
23:04 5 февраля
shpasic
так что же, на судью денег не хватило?
23:00 5 февраля
Адекватный Зритель_
Против датчан надо было ставить датского вратаря, тогда бы победили,имхо.
22:58 5 февраля
Vedi
Лодыгин красавец , свой запустил . Лунев ни о чём , только интервью даёт бодрые . Вот уж самую проблемную позицию усилили - так усилили . Конечно то что наделали скауты Питера и по полевым - это нечто - давно такого разношерстного сброда в Зените не видел .
22:57 5 февраля
passerby
А что с Кокориным - единственный нападающий от кого можно что-то ожидать, даже Джорджевич лучше Дзюбы...
22:56 5 февраля
Айртон
И это фаворит чемпионата России по мнению немытых?))
22:53 5 февраля
Митяй Антибомж
Ха-ха-ха )) Хламу понабрали 3 состава, а толку - ноль )) Шансы против Андерлехта не больше, чем 10-90 в пользу бельгийцев ))
22:50 5 февраля