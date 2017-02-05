Кришито забил "Оденсе" с центра поля

Защитник "Зенита" Доменико Кришито открыл счет в товарищеской игре против "Оденсе". На 10-й минуте встречи итальянец решился на удар с центра поля и сумел поразить ворота соперников.
Отметим, что на этой встрече присутствует тренерский штаб ЦСКА.
Защитник "Зенита" Доменико Кришито открыл счет в товарищеской игре против "Оденсе". На 10-й минуте встречи итальянец решился на удар с центра поля и сумел поразить ворота соперников.
Отметим, что на этой встрече присутствует тренерский штаб ЦСКА.
Gladiator-76
1:1))))) Шедеврально))))))
22:44 5 февраля
Der schwein
Шедеврально:)
21:49 5 февраля
volontir
Неплохой гол
21:32 5 февраля