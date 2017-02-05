21:15 5 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кришито забил "Оденсе" с центра поля

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито открыл счет в товарищеской игре против "Оденсе". На 10-й минуте встречи итальянец решился на удар с центра поля и сумел поразить ворота соперников.

Отметим, что на этой встрече присутствует тренерский штаб ЦСКА.

Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Gladiator-76

1:1))))) Шедеврально))))))

22:44 5 февраля

Der schwein

Шедеврально:)

21:49 5 февраля

volontir

Неплохой гол

21:32 5 февраля

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