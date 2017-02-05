Кришито забил "Оденсе" с центра поля

Защитник "Зенита" Доменико Кришито открыл счет в товарищеской игре против "Оденсе". На 10-й минуте встречи итальянец решился на удар с центра поля и сумел поразить ворота соперников.

Отметим, что на этой встрече присутствует тренерский штаб ЦСКА.

Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"