Глушаков может пропустить до трех матчей

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3) за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)". Нарушение капитан красно-белых допустил в стыке с хавбеком дончан Кристианом Нобоа.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Как сообщал "СЭ", футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 12.00. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //

КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч