20:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков может пропустить до трех матчей

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3) за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)". Нарушение капитан красно-белых допустил в стыке с хавбеком дончан Кристианом Нобоа.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Как сообщал "СЭ", футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 12.00. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //
КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (19)
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ziggy1976

хрень какая-то...таких нарушений у ростова 3-4 за матч....и где карточки?

21:13

primipil

да и не потеря глушаков. вот Фернандо,да.

21:11

primipil

такой же удар,по грубости,нанес и азмун таски.

21:09

199

Да не волнуйтесь болелы пищевика. Пищевик будет чемпионом, никто его не догонит. Просто сегодня Ростов показал пищевику, газпрому и поням - что такое Лига чемпионов, где некоторым придётся играть в следующем сезоне.К сожалению Ростов не попадёт в ЛЧ, а кони-пони, пищевик и газпром, как всегда - почётное четвёртое место.

21:04

PallMall

Глушакова необходимо было удалить. Сначала кинулся двумя ногами в одного игрока с мячом, тот успел отскочить. Потом тут же бросился в ноги другого игрока. Вошел в раж и мог нанести серьезную травму. Правильно его удалили.

21:02

biggp1

genas,портят футбол глушаковы

21:01

genas

судьи портят футбол

20:53

Tomai10

гад он, умышленно всегда! хоть из Рост. обл.. своих бил.... Да и в других матчах... радуемся ПРОМЕСОПРОДАВЛИВАНИЮ ??? так такое тока в колхозе, а ТАМ- удаляют!!!

20:48

SS-1525-Sergey

На 10 матчей, а то в СЭ много говорил, договорился играть не умеет, а всё туда же!

20:47

Роман72

Ну судя по тому что Еськов назначение на следующую игру уже получил, тенденция очевидная. Минимум две игры дадут, и видимо в след игре еще кого нибудь удалят. По футбольному не получается будут "по понятиям" Спартак валить. И судя по тому что сегодня на позор-арене еськов творил методы будут самые грязные

20:40

kot Begemot

Наконец-то нашёлся объективный судья и выгнал этого костолома с поля. Каждый матч Глушаков прыгает в кость и это ему сходит с рук.

20:36

Flamenco

дисквалифицировать его до конца чемпионата!

20:34

spetrov

Mikeroft, очень удивлюсь, если больше одного матча. Да и армейцам подачки не нужны.

20:33

Mikeroft

Не может, а получит. ЦСКА станет чемпионом. ГВК велик и непобедим.

20:30

Green42

Вы че е....сь там в своих комитетах? Где это касание шипами в верхнюю часть голени? Зенит пошел по проверенной схеме? Не можем на поле повоюем в кабинетах?

20:23

Фемистоклюс

Админресурсные начинают свою грязную работёнку...

20:22

oleg_Spb

Igocha: ужас, там красной вообще даже не было, только желтая, теперь до 3 матчей. Ужас будет, когда Спартак в европейской сетке играть начнет...

20:22

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

2 матча тут в самый раз

20:18

Igocha

ужас, там красной вообще даже не было, только желтая, теперь до 3 матчей.

20:14