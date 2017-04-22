Глушаков может пропустить до трех матчей

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3) за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)". Нарушение капитан красно-белых допустил в стыке с хавбеком дончан Кристианом Нобоа.
В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Как сообщал "СЭ", футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 12.00. (Александр БОБРОВ)
"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //
КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч
ziggy1976
хрень какая-то...таких нарушений у ростова 3-4 за матч....и где карточки?
21:13
primipil
да и не потеря глушаков. вот Фернандо,да.
21:11
primipil
такой же удар,по грубости,нанес и азмун таски.
21:09
199
Да не волнуйтесь болелы пищевика. Пищевик будет чемпионом, никто его не догонит. Просто сегодня Ростов показал пищевику, газпрому и поням - что такое Лига чемпионов, где некоторым придётся играть в следующем сезоне.К сожалению Ростов не попадёт в ЛЧ, а кони-пони, пищевик и газпром, как всегда - почётное четвёртое место.
21:04
PallMall
Глушакова необходимо было удалить. Сначала кинулся двумя ногами в одного игрока с мячом, тот успел отскочить. Потом тут же бросился в ноги другого игрока. Вошел в раж и мог нанести серьезную травму. Правильно его удалили.
21:02
biggp1
genas,портят футбол глушаковы
21:01
genas
судьи портят футбол
20:53
Tomai10
гад он, умышленно всегда! хоть из Рост. обл.. своих бил.... Да и в других матчах... радуемся ПРОМЕСОПРОДАВЛИВАНИЮ ??? так такое тока в колхозе, а ТАМ- удаляют!!!
20:48
SS-1525-Sergey
На 10 матчей, а то в СЭ много говорил, договорился играть не умеет, а всё туда же!
20:47
Роман72
Ну судя по тому что Еськов назначение на следующую игру уже получил, тенденция очевидная. Минимум две игры дадут, и видимо в след игре еще кого нибудь удалят. По футбольному не получается будут "по понятиям" Спартак валить. И судя по тому что сегодня на позор-арене еськов творил методы будут самые грязные
20:40
kot Begemot
Наконец-то нашёлся объективный судья и выгнал этого костолома с поля. Каждый матч Глушаков прыгает в кость и это ему сходит с рук.
20:36
Flamenco
дисквалифицировать его до конца чемпионата!
20:34
spetrov
Mikeroft, очень удивлюсь, если больше одного матча. Да и армейцам подачки не нужны.
20:33
Mikeroft
Не может, а получит. ЦСКА станет чемпионом. ГВК велик и непобедим.
20:30
Green42
Вы че е....сь там в своих комитетах? Где это касание шипами в верхнюю часть голени? Зенит пошел по проверенной схеме? Не можем на поле повоюем в кабинетах?
20:23
Фемистоклюс
Админресурсные начинают свою грязную работёнку...
20:22
oleg_Spb
Igocha: ужас, там красной вообще даже не было, только желтая, теперь до 3 матчей. Ужас будет, когда Спартак в европейской сетке играть начнет...
20:22
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
2 матча тут в самый раз
20:18
Igocha
ужас, там красной вообще даже не было, только желтая, теперь до 3 матчей.
20:14