Валерий Петраков: "В России нельзя давать карточки, когда бьешь легионеров"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 26-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) отметил, что команда постарается сделать работу над ошибками в преддверии игры со "Спартаком". Также специалист выразил несогласие с решениями судей в игре прошлого тура против "Анжи" (3:3).

– Тяжело нам еще с такими командами играть, у которых хорошее содержание футбола, комбинационная игра, техническое оснащение, – сказал для клубной пресс-службы Петраков. – Мы просто не успевали идти в отбор, но для ребят это будет хорошим уроком. "Спартак" играет по той же схеме, что и "Зенит", поэтому футболисты из сегодняшней игры должны сделать правильные выводы.

Кришито ударил локтем Соболева по лицу? У нас в России, когда легионеров бьешь, карточки давать нельзя. Если бы было в обратную сторону, думаю, дали бы. Боковой стоит, главный стоит, я стою, игроки стоят и все видят удар по лицу, но они говорят, что не было такого. Как доказать?! Правду не найдешь, не нужно никому ничего доказывать.

Три пенальти в наши ворота в матче с "Анжи"? Второй пенальти был, а все остальные – выдуманные. Идет борьба, Большунов борется с игроком, соперник идет на фол и падает. В первом пенальти футболист не играл рукой, он не мешает атаке, не перехватывает, реакции на защиту ворот нет. Человек поскользнулся, задел мяч рукой, но тогда почему во время прострела в других матчах, когда мяч попадает в руку, это трактуется неумышленной игрой?! Дело даже не в пенальти, а в самой игре. Взгляните на то, как арбитр отдавал штрафные, свободные в пользу "Анжи". Вот это надо смотреть. Почему так? Но кому это интересно...