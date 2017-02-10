Тимощук объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник "Шахтера", "Зенита", "Баварии" и сборной Украины Анатолий Тимощук принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Ранее сообщалось, что украинец может войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Зените".

– Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления, – сказал в эфире телеканала "Футбол 1" Тимощук. – Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы. На данный момент больше предложений о тренерской работе.

Напомним, что Тимощук выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год, а затем и с 2013 по 2015 год. В составе российской команды футболист дважды становился чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России.

Тимощук является трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины и победителем Суперкубка Украины. В составе "Баварии" экс-хавбек по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а в сезоне-2012/13 завоевал Лигу чемпионов.

Последним клубом украинца был "Кайрат", вместе с которым он завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана.