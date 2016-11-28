Тимощук войдет в тренерский штаб "Зенита"?

Бывший полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук может войти в состав тренерского штаба сине-бело-голубых, утверждает "Спорт день за днем". Украинец провел встречу с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу после матча группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" (2:0). В пятницу хавбек был замечен на матче первенства ФНЛ "Зенит-2" - "Балтика" (1:1).

Зимой Тимощук должен получить диплом PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины (ФФУ). Это позволит ему работать в клубах РФПЛ.

На сегодняшний день в штаб Луческу входят шесть специалистов - ассистент Александр Спиридон, тренер Сергей Семак, итальянские тренеры по физподготовке Массимо Уголини и Карло Николини, тренеры по работе с вратарями Михаил Бирюков и хорват Томислав Рогич.