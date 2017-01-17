СМИ: Тимощук не может договориться с "Зенитом"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук не может договориться о сотрудничестве с клубом, утверждает Bobsoccer. Ранее "СЭ" сообщал о том, что 37-летний украинец, выступавший за сине-бело-голубых с 2007 по 2009-й, а также с 2013 по 2015 год, может войти в тренерский штаб Мирчи Луческу. Позже появилась информация о вероятности того, что он станет играющим тренером "Зенита-2".

Отметим, что Тимощук не полетел ни в ОАЭ, ни в Испанию, где накануне начался сбор второй команды. В декабре экс-полузащитник тренировался в манеже академии "Зенита" с Олегом Шатовым, Игорем Смольниковым, Егором Бабуриным и другими зенитовцами, а в настоящее время также рассматривает альтернативные варианты трудоустройства.