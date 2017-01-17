СМИ: Тимощук не может договориться с "Зенитом"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук не может договориться о сотрудничестве с клубом, утверждает Bobsoccer. Ранее "СЭ" сообщал о том, что 37-летний украинец, выступавший за сине-бело-голубых с 2007 по 2009-й, а также с 2013 по 2015 год, может войти в тренерский штаб Мирчи Луческу. Позже появилась информация о вероятности того, что он станет играющим тренером "Зенита-2".
Отметим, что Тимощук не полетел ни в ОАЭ, ни в Испанию, где накануне начался сбор второй команды. В декабре экс-полузащитник тренировался в манеже академии "Зенита" с Олегом Шатовым, Игорем Смольниковым, Егором Бабуриным и другими зенитовцами, а в настоящее время также рассматривает альтернативные варианты трудоустройства.
Семь ветров
Настоящий зенитовец, любой ценой необходимо подписать Легенду клуба! СБГ требуют вернуть Анатолика, дать ему любые цифры, сколько бы это ни стоило.
11:30
Сосед дворовского тренера
Давай, какол, дои газмясочку!!!!!
11:26
1 JAMAL
В России он не нужен. Пусть этот бандерлог в свою неньку едет деньги зарабатывать.
11:18
sedula
Работа в "стране-агрессоре"? Це зрада!
11:08
super_bear
Думаю Аршавин пригодился бы в тренерском штабе.
10:54
Platinum1991
Тимощук однозначно! Зениту НЕ НУЖЕН! Не нужен! И не надо его приглашать! Он слабый специалист, да и как игрок он среднего уровня! Спрашивается? Зачем он Зениту? Надо приглашать другого специалиста и лучше ЗЕНИТОВЦА, который сможет помочь команде своим опытом. Среди бывших игроков Зенита есть те, кто сможет реально влиться в коллектив и помочь команде! Да и другие российские специалисты есть, кого можно пригласить в Зенит! Тимощук Зениту не нужен!
10:36
Производственник
Это можно пережить
10:32