17:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: Тимощук может стать играющим тренером "Зенита-2"

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Полузащитник Анатолий Тимощук, который ведет переговоры о возвращении в "Зенит" в качестве тренера, может продолжить игровую карьеру. Согласно "Спорт день за днем", украинец может заключить контракт футболиста с "Зенитом-2" и ближайшие три месяца провести в команде в качестве играющего тренера. В таком случае уже завтра Тимощук в составе второй команды петербургского клуба вылетит в Испанию на сбор.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/odin-iz-variantov-trudoustrojstva-timoshhuka-v-zenite-prodolzhenie-karery-igroka

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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

Жадному хохлу всё мало. Может 2 з\п помогут решить эту проблему???

18:21

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