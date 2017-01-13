СМИ: Тимощук может стать играющим тренером "Зенита-2"

Полузащитник Анатолий Тимощук, который ведет переговоры о возвращении в "Зенит" в качестве тренера, может продолжить игровую карьеру. Согласно "Спорт день за днем", украинец может заключить контракт футболиста с "Зенитом-2" и ближайшие три месяца провести в команде в качестве играющего тренера. В таком случае уже завтра Тимощук в составе второй команды петербургского клуба вылетит в Испанию на сбор.