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Тимощук пополнит тренерский штаб "Зенита", если Семак уйдет в "Уфу"

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По данным "СЭ", Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб "Зенита". В приглашении экс-капитана питерцев заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. Это может произойти, если Сергей Семак покинет клуб из Северной столицы. Ранее сообщалось, что россиянин является основной кандидатурой на пост главного тренера "Уфы".

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Семака называют главным кандидатом на пост наставника "Уфы"

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