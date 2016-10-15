Роман Зобнин: "Компенсация за судейство в Питере? Иногда читаю прессу и смеюсь"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Ростовом" (1:0) в матче чемпионата России рассказал об отсутствии на поле Квинси Промеса, передает со стадиона "Открытие Арена" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Игрок добавил, что посмеется, когда будет читать прессу по поводу судейства в этой игре.

– Как "Спартаку" игралось без Промеса?

– Видно, что креатива не хватало в нападении. Моментов было совсем немного, особенно когда играли в равных составах. Конечно, его не хватает. Желаю ему здоровья, чтобы быстрее вернулся.

– Будете читать и слушать прессу? Мол, была компенсация за игру в Санкт-Петербурге.

– (Смеется) Не знаю, посмотрим. Просто читаю и смеюсь. Иногда.