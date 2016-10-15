Роман Зобнин: "Компенсация за судейство в Питере? Иногда читаю прессу и смеюсь"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Ростовом" (1:0) в матче чемпионата России рассказал об отсутствии на поле Квинси Промеса, передает со стадиона "Открытие Арена" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Игрок добавил, что посмеется, когда будет читать прессу по поводу судейства в этой игре.
– Как "Спартаку" игралось без Промеса?
– Видно, что креатива не хватало в нападении. Моментов было совсем немного, особенно когда играли в равных составах. Конечно, его не хватает. Желаю ему здоровья, чтобы быстрее вернулся.
– Будете читать и слушать прессу? Мол, была компенсация за игру в Санкт-Петербурге.
– (Смеется) Не знаю, посмотрим. Просто читаю и смеюсь. Иногда.
SP2
баламошка, о штампы пошли и оценки какие-то космические. Телевизора обсмотрелся? Ну-ну. На вкус и цвет образца-то нет. Кому и сегодняшняя тоска зелёная нравится. Бывает...
00:28
баламошка
SP2 баламошка, а чего тут впаривать там была игра и голы. А здесь - судья "лепый", но Спартак и в таких условиях игру показать не смог, выручали один гол. Очередная тоска зелёная///////////////Я и говорю: этот навоз ты сможешь впарить только немытым. Скажи подобное болелам других команд - рассмеются в лицо. Ты живёшь в каком-то своём газовом мирке. Всё у тебя хорошо с Распил-ареной? Мутко-хороший министр? Путин-наш президент?
00:21
SP2
баламошка, а чего тут впаривать там была игра и голы. А здесь - судья "лепый", но Спартак и в таких условиях игру показать не смог, выручали один гол. Очередная тоска зелёная...
00:17
баламошка
SP2_А чего его пересматривать? Там хоть пять голов было и обе команды играли. Сегодняшней игре до той - как до Индокитая!//////////////////////////////Ну-ну. Вас обыгрывали 2-0 у вас дома и если бы не нелепый судья, то Ростов бы вас разбомбил. Играли там 2 команды. Ты такое фуфло только болельщикам Зенита сможешь впарить.
00:06
SP2
баламошка SP2 А болельщики иногда смотрят такую игру как сегодня и не то чтобы смеются.... но понимают, что игры-то и нет и смотреть в общем-то и нечего и время потрачено зря. Хорошо хоть футболисты смеются. ))///////////////////Зенит-Ростов пересмотри, великий правдоруб.====================== А чего его пересматривать? Там хоть пять голов было и обе команды играли. Сегодняшней игре до той - как до Индокитая!
00:00
баламошка
SP2 А болельщики иногда смотрят такую игру как сегодня и не то чтобы смеются.... но понимают, что игры-то и нет и смотреть в общем-то и нечего и время потрачено зря. Хорошо хоть футболисты смеются. ))///////////////////Зенит-Ростов пересмотри, великий правдоруб.
23:57 15 октября
SP2
А болельщики иногда смотрят такую игру как сегодня и не то чтобы смеются.... но понимают, что игры-то и нет и смотреть в общем-то и нечего и время потрачено зря. Хорошо хоть футболисты смеются. ))
23:54 15 октября
баламошка
Andersen32/////////////////А то вы так Европу не сольёте? Великие унижатели Барселон и Реалов.
23:50 15 октября
Valdemarson
psv57 ______ с языка снял :)
23:50 15 октября
Valdemarson
После игры на болотах тоже смеялся?
23:49 15 октября
psv57
после зенита то же смеялся? что то не слышно было
23:46 15 октября
Andersen32
Самое обидное, что Европу сольют, ради очередного чемпионства.
23:41 15 октября
баламошка
Немытые и лошади стали жаловаться на судейство. Петросяния какая-то.
23:09 15 октября
Болельщик умершего РОТОРА
Один уже тоже за трофеями шел в Спартак. Смейтесь-смейтесь.
23:09 15 октября
TooM
Радует, что парень читать умеет, ну посмеется, а это только 10 тур, смеется тот, кто смеется последним.
23:00 15 октября
баламошка
"Видно, что креатива не хватало в нерадении".-----------Исправьте хоть, клоуны. Я тоже пью, но за это з/п не получаю.
22:55 15 октября