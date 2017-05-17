Массимо Каррера: "Памятник мне? Я лишь сделал то, что должен был сделать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что, сделав команду чемпионом, он просто выполнил свою работу.

– Среди болельщиков идут разговоры, что человеку, который помог "Спартаку" выиграть чемпионство спустя 16 лет, надо поставить памятник прямо на территории стадиона. Как относитесь к такой идее?

– Я лишь сделал то, что должен был сделать. Президент заплатил мне за работу тренером. Считаю себя удачливым человеком, потому что смог достичь титула. Счастлив за президента клуба (Леонида Федуна. – Прим. "СЭ"). Это главный болельщик "Спартака". Сезон посвящаю в том числе и ему, потому что он дал мне возможность поработать главным тренером. И я показал результат, который он ожидал.

– В прошлом году помимо вас в команде появился Роман Пилипчук. Для многих он остается загадочной фигурой. В том числе говорят, что его заслуги в победах как тактика тоже весьма велики. Расскажите, как строится ваша совместная работа?

– Рома – мой ассистент на поле. Мы много общаемся. Многое обсуждаем, обмениваемся мнениями по разным ситуациям. Он является, по сути, вторым тренером. На поле руковожу командой я, он может давать какие-то подсказки, говорить о своем видении происходящего или высказать мнение по конкретному футболисту. Иногда сам спрашиваю его мнение, но только я принимаю решение.

– Правда, что вы пригласили в клуб диетолога и повара?

– Это не диетолог, а врач по спортивному питанию. Игрок, в отличие от обычного человека, должен по-другому питаться. Во время матчей он тратит много энергии, которую нужно как можно быстрее компенсировать. Позвал этого специалиста не для того, чтобы футболисты худели, а чтобы они оставались энергичными. Чтобы они понимали, какие продукты им могут в этом помочь.