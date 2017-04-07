Луческу не исключил, что "Спартак" стимулирует соперников "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" не исключил, что "Спартак", который лидирует в первенстве, стимулирует соперников сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
Специалист подчеркнул, что ему неинтересна эта тема, но на этот вопрос он не может ответить отрицательно.
- Верите ли вы в то, что "Спартак" стимулирует соперников "Зенита", в том числе "Анжи"? - вопрос Луческу.
- Возможно. Меня это не интересует, не могу сказать, что не верю. Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.
"Анжи" нечего терять. Нам будет непросто - махачкалинцы могли даже отобрать очки у "Спартака". Если бы помощник арбитра не поднял флажок, когда неверно зафиксировал положение "вне игры", то еще неизвестно, чем бы все закончилось. "Анжи" заслужил больше очков своей игрой, чем на сегодняшний день имеет. К игре в Махачкале мы подошли непрофессионально, поэтому потеряли там очки.
Напомним, что ранее пресс-служба "Оренбурга" разместила видеоролик, в котором высмеяла программу "Свисток". В ее последнем выпуске ведущий Владислав Батурин и бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд разбирали спорные моменты матча 21-го тура чемпионата России "Спартак" - "Оренбург" (3:2).
ak-125
Будулай лает, караван идёт.
12:37
Красно Белый Питер
Как говорится лучше бы молчал....
12:30
Jean4
Какой же стимулирующий у нас чемпионат! =)
12:24
passerby
Похоже, высказывание этого дурагона специально печатают, чтобы над Зенитом все издевались, найдите хотя бы "специального" переводчика, чтобы высказывания этого маразматика выглядели не так смешно...
12:22
serzheo
Да? Спартак Экспресс? Все нормально? Ничего не случилось?... Ах, ну о чем это я? Против Спартака писать это же моветон. Простите, запамятовал.
12:19
echo2011
А что в этом ролике? Ну хватали друг друга в штрафной,когда мяч был в другом месте.А в целом так и будут рассказывать сказки,как кто-то кого-то постоянно стимулирует...
12:19
alex-ls
Нет ну если тебе понравился тот, кого Кутепов обнял, то тоже обними, он не обидится! я тебя уверяю!
12:18
serzheo
Ролик и вправду клевый. И тишина... Только мертвые с косами стоят... Как так и надо, все рОвно...
12:15
Я за ЗОЖ
Джон....Сильвер А Лукойл нищеброды?
12:12
King's Bounty 161
А в Донецьке против Кыева он тоже так гнал ?
12:07
Джон....Сильвер
У Газпрома рычагов стимулирования в разы больше, чем у спонсоров всех клубов премьер-лиги вместе взятых!
12:04