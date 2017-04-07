Луческу не исключил, что "Спартак" стимулирует соперников "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" не исключил, что "Спартак", который лидирует в первенстве, стимулирует соперников сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Специалист подчеркнул, что ему неинтересна эта тема, но на этот вопрос он не может ответить отрицательно.

- Верите ли вы в то, что "Спартак" стимулирует соперников "Зенита", в том числе "Анжи"? - вопрос Луческу.

- Возможно. Меня это не интересует, не могу сказать, что не верю. Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.

"Анжи" нечего терять. Нам будет непросто - махачкалинцы могли даже отобрать очки у "Спартака". Если бы помощник арбитра не поднял флажок, когда неверно зафиксировал положение "вне игры", то еще неизвестно, чем бы все закончилось. "Анжи" заслужил больше очков своей игрой, чем на сегодняшний день имеет. К игре в Махачкале мы подошли непрофессионально, поэтому потеряли там очки.

Напомним, что ранее пресс-служба "Оренбурга" разместила видеоролик, в котором высмеяла программу "Свисток". В ее последнем выпуске ведущий Владислав Батурин и бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд разбирали спорные моменты матча 21-го тура чемпионата России "Спартак" - "Оренбург" (3:2).