"Оренбург" назвал программу "Свисток" юмористической

Пресс-служба "Оренбурга" разместила видеоролик, в котором высмеяла программу "Свисток". В ее последнем выпуске ведущий Владислав Батурин и бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд разбирали спорные моменты матча 31-го тура чемпионата России "Спартак" - "Оренбург" (3:2).
"Передаем привет юмористической передаче "Свисток" и на этом закрываем тему прошедшего матча. Готовимся к следующему "Урал" - "Оренбург", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дополнительная информация
http://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/yumoristicheskaya-peredacha-svistok-o-matche-spartak-orenburg.html
БорщисалО
Образ типичного газпромовского болельщика, ну тот что смеётся, очень даже соответствует.
01:32
Паснаход
Всё по делу. Пригласили какого-то кловуна.
01:32
баламошка
Яблоко от яблони недалеко падает. Тупорылые бомжи.
00:48
Der schwein
Оренбург уже не актуален. Не актуален и Зинит.
00:46
баламошка
Бомжам-2 на газоне в том матче валяться не надоело, постоянно затягивая время?
00:43
merniloskut
Подбомжики всё успокоиться не могут апосля шершавой...?
00:41