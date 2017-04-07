00:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Оренбург" назвал программу "Свисток" юмористической

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Пресс-служба "Оренбурга" разместила видеоролик, в котором высмеяла программу "Свисток". В ее последнем выпуске ведущий Владислав Батурин и бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд разбирали спорные моменты матча 31-го тура чемпионата России "Спартак" - "Оренбург" (3:2).

"Передаем привет юмористической передаче "Свисток" и на этом закрываем тему прошедшего матча. Готовимся к следующему "Урал" - "Оренбург", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительная информация

http://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/yumoristicheskaya-peredacha-svistok-o-matche-spartak-orenburg.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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БорщисалО

Образ типичного газпромовского болельщика, ну тот что смеётся, очень даже соответствует.

01:32

Паснаход

Всё по делу. Пригласили какого-то кловуна.

01:32

баламошка

Яблоко от яблони недалеко падает. Тупорылые бомжи.

00:48

Der schwein

Оренбург уже не актуален. Не актуален и Зинит.

00:46

баламошка

Бомжам-2 на газоне в том матче валяться не надоело, постоянно затягивая время?

00:43

merniloskut

Подбомжики всё успокоиться не могут апосля шершавой...?

00:41

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