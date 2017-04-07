"Оренбург" назвал программу "Свисток" юмористической

Пресс-служба "Оренбурга" разместила видеоролик, в котором высмеяла программу "Свисток". В ее последнем выпуске ведущий Владислав Батурин и бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд разбирали спорные моменты матча 31-го тура чемпионата России "Спартак" - "Оренбург" (3:2).

"Передаем привет юмористической передаче "Свисток" и на этом закрываем тему прошедшего матча. Готовимся к следующему "Урал" - "Оренбург", - говорится в сообщении пресс-службы.