Кристиан Нобоа: "Вдевятером "Ростов" играл лучше "Спартака"!"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа возмущен судейством матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). По словам эквадорца, "Ростов" даже вдевятером играл лучше соперника.
– Я не люблю говорить про судей, – подчеркнул Нобоа. – Раньше думал, что они ошибаются. Но сегодняшние решения арбитра – это не ошибка… Обидно. Тренировались, работали, готовились. А тут такое. Первой красной карточки точно не было. Можно показать желтую карточку, но не красную. Кудряшов же не по голове его ударил. А потом первую желтую показали Сесару. За что? Вторая еще ладно… Спартаковцы просили судью наказать нас по ходу игры. Всю недели газеты писали про плохого судью в матче с "Зенитом". Вот и получилось такое. "Спартак" должен сказать арбитру "спасибо"! Очень "тяжелый" судья…
У меня был момент, когда мы уже остались вдевятером. Но не забил. Да мы вдевятером играли лучше, чем 11 человек "Спартака"! Реально лучше! Прессинговавли их, но не смогли сравнять счет. Это футбол. Смотрим дальше. А так могли и вничью сыграть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
В.Коваль
спартак хочет в еврокубки? но судя по отзывам о матче его место... не там, хотя пусть выходят, будет над кем постебаться. а то кони реально уже утомили своим однообразием.
00:28
Красно синий
Эх,Нобоа,забей ты и вот было бы шоу. А так молодцы,не то что эти позорники.
00:09
Odissevs
Нобоа, по ударам в створ Спартак почти троекратное преимущество имеет. Так что не фантазируй.
23:58 15 октября
ATA
срамтак не будет чемпионом, он даже а лигу европ. не выйдет
23:58 15 октября
Chingizid
Мда с такой игрой удел Спартака - 2 дивизион чемпионата Кипра.
23:44 15 октября
delacrua
ой. а что ж ты не забил, кристина? знайте свое место, ребята с дона
23:32 15 октября
Веравалер
Может, и были бы НЕ СЛАБЕЕ, если бы Набоа умел с пяти метров в ворота попадать. А так - слабее. Да и потом. Играть надо по правилам, чтобы заканчивать матчи в полном составе! ) Не ссыте, ребята. В Ростов ушёл гумконвой с валидолом и бромом. Держитесь там...
23:29 15 октября
merniloskut
В кои веки судья справедливо отсудил матч ФКСМ, так и тут вони нагнали!(((
23:28 15 октября
sergoX
TooM Если бы удалось сравнять, даже не представляю как убили бы морально Спартак. 23:03 ___________________ Они себя уже давно морально убили, еще с Ларнакой.
23:14 15 октября
TooM
Если бы удалось сравнять, даже не представляю как убили бы морально Спартак.
23:03 15 октября
458
Бонч Бруевич. А сам то ты кто? Наверно с центра поля 100 из 100 попадаешь? Или может вообще никуда попасть не можешь и тут желчью брызжешь?
22:58 15 октября
Шаман61
Позор срамтаку!
22:57 15 октября
ki
ах-ха-ха-ха-ха "Раньше думал, что они ошибаются. Но сегодняшние решения арбитра – это не ошибка… Обидно." - чё, кудряшову талон на молоко за вредность надо было выдать, за эту грубость ? каждая желтая - это почти красная. а желтая там была железобетонная. мог и пожалеть безбородов. но не пожалел. никакая это не "не ошибка".
22:56 15 октября
Бонч Бруевич
Неудачник. С пяти метров забивать надо.
22:54 15 октября
ddf
Лучший. Мадрид на очереди, там такого безпредела не ожидается.
22:53 15 октября
RSDsouth
Это весь мир видел , Мужики !
22:52 15 октября