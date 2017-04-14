Константин Сарсания: "С атмосферой в "Зените" не все ладно, если Шатов делает такие заявления"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что в составе питерской команды не все объединены вокруг одной цели. По его словам, с атмосферой в команде не все в проядке, если полузащитник Олег Шатов позволяет себе публичные высказывания в адрес главного тренера Мирчи Луческу.
– Что не так с "Зенитом"? Понятно, что надо быть внутри коллектива, но мы говорим о том, что видно со стороны.
– На мой взгляд, команда не в оптимальном физическом состоянии. "Зенит" – тяжелый. Это видно по игре с "Анжи" – махачкалинцы выглядели мобильнее и быстрее. Второе – не могу сказать, что все объединены вокруг одной цели. Есть лидеры – Дзюба, Данни. Но не просматривается страсть. Состав в принципе, новый, много новичков – Чернов, Цаллагов, Эрнани, Иванович… Нет автоматизма, отработанных взаимодействий. И с атмосферой не все ладно, если Шатов делает такие заявления.
– Вы на чьей стороне?
– Это неправильно со стороны игрока. Но если он так говорит, в команде много недовольных.
– То есть вы за тренера?
– Да. Не имеет права футболист произносить такое. Люди находятся в команде, как можно обсуждать внутренние истории?
– А что он не так сказал?
– Провоцировал. Что значит: "Тренеру и без нас хорошо"? Не имеет права игрок говорить такое, тем более когда трудно и надо сплотиться. (Сергей ЕГОРОВ)
negativ1271
Щатов сдал после того , как поиграл в сборной под руководством слуцкого...стал играть в трусливый футбол как и игроки цска...стал бегать не вперед , а поперек поля...пасы стал тоже давать больше назад и поперек.
03:41