Константин Сарсания: "С атмосферой в "Зените" не все ладно, если Шатов делает такие заявления"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что в составе питерской команды не все объединены вокруг одной цели. По его словам, с атмосферой в команде не все в проядке, если полузащитник Олег Шатов позволяет себе публичные высказывания в адрес главного тренера Мирчи Луческу.

– Что не так с "Зенитом"? Понятно, что надо быть внутри коллектива, но мы говорим о том, что видно со стороны.

– На мой взгляд, команда не в оптимальном физическом состоянии. "Зенит" – тяжелый. Это видно по игре с "Анжи" – махачкалинцы выглядели мобильнее и быстрее. Второе – не могу сказать, что все объединены вокруг одной цели. Есть лидеры – Дзюба, Данни. Но не просматривается страсть. Состав в принципе, новый, много новичков – Чернов, Цаллагов, Эрнани, Иванович… Нет автоматизма, отработанных взаимодействий. И с атмосферой не все ладно, если Шатов делает такие заявления.

– Вы на чьей стороне?

– Это неправильно со стороны игрока. Но если он так говорит, в команде много недовольных.

– То есть вы за тренера?

– Да. Не имеет права футболист произносить такое. Люди находятся в команде, как можно обсуждать внутренние истории?

– А что он не так сказал?

– Провоцировал. Что значит: "Тренеру и без нас хорошо"? Не имеет права игрок говорить такое, тем более когда трудно и надо сплотиться. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Константина Сарсании