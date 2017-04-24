Василий Березуцкий: "Шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул: после репортажа с матча 24-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Урал" (2:0) он понимает, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. По словам игрока армейцев, ему по-человечески обидно за "шмелей" и он обеими руками поддерживает футболистов екатеринбургской команды.
– Работа Еськова на игре "Зенит" – "Урал" лично вас шокировала?
– Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.
– А чем же?
– Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…
– А у вас нет опасений, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата?
– У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за "Урал" мне просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. В общем, всему судейскому комитету надо сделать определенные выводы.
– Понимаете ярость Павлюченко?
– Я не то, что понимаю, а обеими руками поддерживаю футболистов "Урала". И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, что работа Алексея Еськова на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урала" (2:0) вызвала широкой резонанс – он удалил трех игроков гостей.
Сегодня РФС объявил о том, что вместо Еськова встречу 25-го тура ЦСКА – "Локомотив" (среда, 26 апреля) судит Сергей Карасев. По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, Еськову дали отдохнуть.
Полностью интервью Василия Березуцкого – в ближайшее время в "СЭ" //
Арбитры не знают, как судить? // Разбор судейства Алексея Еськова
Slim Taller
Васе обидно за Урал,а Орлову обидно за Уфу.Выиграл бы ЦСКА,проведя весь матч в меньшинстве?! У Еськова были хоть какие-то основания показывать жёлтую Бикфалви,а вот почему не удалили Акинфеева вопрос интересный.
15:40
SS-1525-Sergey
Никто, кроме нас! ... 15:28 +++ Странно, а не удивляет, что общероссийская газета и редакция футбола, почти сплошь состоит из фанатов Пищевика?
15:39
Ivenhoe
ВАСЯ - умница! Вовремя поддержал уральцев; коллег по цехе нельзя предавать. Удивительно, что из "питерских" только Луческу заявил, что "такая" помощь ему не нужна, а игроки бесстыдно промолчали. И по Орлову соглашусь на все 100% - слушать такого комментатора противно.
15:39
совва
Спешл фо ЮЮ – Многие обсуждают эпизод в самом начале игры и считают, что Акинфеева нужно было удалять. Вы же находились рядом, что скажете? – Еськов, вроде бы, судил в этом туре другой матч. Поэтому нарушение Игоря не тянуло на красную.
15:38
zema1905
Смольников ПРОВАКАТОР
15:37
Ю.Ю.
совва ============= только комментирует их матчи тренер)) ____________________ Ааааааааааа, значит после таких просмотров у Васи своего мнения быть не может.
15:35
Тот самый Зануда
Главное,что у Васи нет опасений по поводу судейства.)
15:35
совва
Ю.Ю. marksan ________________ На первый раз пропущу эпитеты. Может родители недоучили? Всякое бывает... Думаешь футболёры не пересматривают матчи, в которых играли? Разочарую тебя, пересматривают. И не единожды. _______________ только комментирует их матчи тренер))
15:33
Ю.Ю.
marksan ________________ На первый раз пропущу эпитеты. Может родители недоучили? Всякое бывает... Думаешь футболёры не пересматривают матчи, в которых играли? Разочарую тебя, пересматривают. И не единожды.
15:31
svi_57
В. Березуцкий точно сформулировал то, о чем многие подумали...
15:29
4elik
По поводу Орлова - в точку!
15:28
Никто, кроме нас!
Никогда не был Васиным поклонником (как и всего ЦСКА), но в данном случае согласен с ним на 100%. Это чистейшей воды дибилизм и маразм - поручить комментировать матч болельщику одной из участвующих в нём команд! Я уверен, что комментарий Орлова на этом матче сократил количество адекватных иногородних болельщиков Зенита.
15:28
Сам такой
Шокирован комментариями Березуцкого. Я почему-то думал, что он умнее...
15:28
совва
Генка всегда "объективен" и не только в кадре, как он игру спартака оценил, как бох)) у спартака не чемпионская игра в этом году, у ЦСКА в том... а у Зенита чемпионская всегда, только тренер плохой и судьи))Моло к него не игрок зенита, нафиг взяли, а через неделю уже отлично вписывается в игру команды и выходит на замену)
15:27
bond1951
сколько помню кометы т оРЛОВА все в одну калитку нЕКРАСИВО.....................
15:27
SS-1525-Sergey
Эх Вася, Вася! Что же ты такой принципиальный не был в матче со Спортингом, тогда бы тренер "Спортинга" Жорж Жезуш, сказал бы не то что их убивал судья, как и в предыдущем Спарту. Наверное, наоборот сказал бы, что в ЦСКА играют "честные" игроки и принципиальные!
15:26
shpasic
жаль, что Вася не слушал комментаторов матчей России на Евро-2016, когда они, как могли, выгораживали квнщика из соседнего двора за то убожество, что показывала сборная. или матчи ЦСКА в ЛЧ, где под предводительством рекордсмена армейцы чуть ли не чемпионами галактики были, если судить по комментариям на МатчТВ, но отчего-то заняли излюбленное последнее место в группе)
15:26
Свинству Бой!
ой-ой деревянная кобыла разговорилась. А что творилось в твоем матче. Еще больший судейский беспредел и это все началось со второй минуты. Молчал бы Уася. Вам помогли на порядок больше. Играли бы в 10-м без Сухаряна и вообще бы профукали. А теперь бла-бла.
15:26
vesmast2012
serzheo Ух ты, Береза ротик свой разявил ))) А ГВК не шокирует Березу? А Московские комментаторы не вводят в ступор? А? Товарищ Береза? ========================================= Его не шокирует, его же комментаторы ВАСЕЙ кличут)))))))
15:25
dak83r
В стране полный бардак, и было бы странно, если бы в футболе было иначе. Привилегия Зенита иметь личного комментатора - это просто один из многочисленных эпизодов коррупции, кумовство. Привилегия Кадырова кричать в микрофон во время игры - из той же оперы.
15:24
SPFAN
Хреновый комментатор и старый маразматик он! А Васе респект!
15:23
G_Znachit_Zenit
Сказал как есть. У любого нормального человека Орлов с Погореловым отвращение вызывают
15:23
совва
Помпей 22 удаления в 2-х матчах... и 33 пенальти
15:20
Тот самый Зануда
От чего-то вспомнился фильм "Возвращение Святого Луки" и слова спекулянта антиквариатом Лоскутова в исполнении Олега Басилашвили:"Как жить?Кругом одно жульё!".
15:19
marksan
shpasic_____ Однако! Очередной из стада свинокопытных. Ты где Иисусиков, себя осуждающих видел? Смотри ниже. "Дядя! Вы дурак? Как можно смотреть на свою игру со стороны? Глаза не вылезут как перископы?" Господи! Вся диванная нечисть обсуждает человека, которому был задан вопрос.
15:19
dv2205
вангую васю удалят еще в первом тайме -- так понял он за грубую игру или все таки немножко дурачок
15:18
Kapral1980
Вася адекватный человек, коротко и по делу.
15:18
Жорик Вартанов
молодец Вася, все по делу, надо просто исключать питерское недоразумение из РФПЛ, поганые игроки, тренер, коментатор, поганый глава газпрома, ни чести ни достоинства у этих людей, захлебнется когда нибудь питерское болото
15:18
tabs
Орлова на пенсию, он заговаривается! Профнепригоден!
15:17
marksan
Помпей____ Ты кто? Даже конь в пальто, а просто свинокопытное!
15:15