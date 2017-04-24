Василий Березуцкий: "Спартак" подарил Каррере "галстук"? А Гончаренко их не носит"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" оценил предстоящие матчи чемпионата России с "Локомотивом" (среда, 26 апреля) и "Спартаком" (воскресенье, 30 апреля). По словам игрока, сейчас все в команде думают только о ближайшем дерби против железнодорожников.

– Насколько неожиданным стал для вас результат матча "Ростов" – "Спартак"?

– Мы думаем исключительно о своей игре. В среду нас ждет дерби с "Локомотивом". Все мысли об этой встрече. Других футбольных эмоций у меня нет. Кроме отвращения к российскому футболу после комментария встречи "Зенит" – "Урал"…

– В декабре вы сказали, что в "Спартаке" не так много игроков, которые когда-либо лидировали в чемпионате, и они просто могут не выдержать бремени первого места. Есть ощущение, что красно-белые "поплыли"?

– Могу сказать, что им будет непросто. Это точно. Идти на первом месте всегда тяжело. Ты чувствуешь большую ответственность, тебе нужно сохранять спокойствие. А людей, которые испытывали такие эмоции, в "Спартаке" сейчас действительно практически нет. Поживем - увидим. Не стоит загадывать.

– ЦСКА способен так же строго сыграть со "Спартаком", как это сделал "Ростов"?

– Посмотрим. Будем стараться. Но, как я уже сказал, сейчас все мысли о "Локо". Если мы сыграем с железнодорожниками плохо, какой смысл тогда думать о "Спартаке"? Двигаемся поэтапно.

– "Спартак" в день рождения Карреры подарил ему "галстук", уступив "Ростову". ЦСКА за вашу многолетнюю карьеру когда-нибудь крупно проигрывал в день рождения своего наставника?

– Ой. Не помню. Вот, честно, не помню. Все в жизни бывает, но я таких моментов что-то не помню. Может, они и были… Просто я о них забыл (улыбается). Кстати, Виктор Михайлович (Гончаренко. – Прим. "СЭ") галстуки не жалует. Надевать их ему точно будет некуда. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"СЭ" проведет текстовые трансляции матчей ЦСКА – "Локомотив" (среда, 26 апреля, начало – в 19:30) и ЦСКА – "Спартак" (воскресенье, 30 апреля, начало – в 17:00).

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