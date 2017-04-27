Андрей Будогосский: "Оценка Вилкова - положительная, были основания для пенальти в ворота "Оренбурга"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский отметил, что арбитр Сергей Карасев в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив" (4:0) отработал на международном уровне. Также он подчеркнул, что в игре "Оренбург" – "Зенит" (0:1) у Михаила Вилкова были все основания для назначения пенальти, с которого питерцы забили единственный гол в матче.
– Как прокомментируете ситуацию на 90+2 минуте матча "Рубин" – "Терек" (0:1) в эпизоде единоборства Семенова с Жонатасом? Должен ли был Турбин назначить пенальти?
– Имею полную информацию от инспектора матча по этой ситуации, в которой ни он, ни арбитр справедливо не усмотрели какого-либо нарушения правил. Хотел бы пояснить, что эксперт, обнаруживший здесь неназначение одиннадцатиметрового удара, по-видимому, смотрел какую-то другую игру. Советовал бы проанализировать и комментарии официальных представителей принимающего клуба.
– Верно ли судья Вилков назначил пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом"?
– Мое мнение – в этом эпизоде были основания для назначения одиннадцатиметрового. Оценка за эту игру у Вилкова положительная. Если будет такая необходимость, вопрос вынесут на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.
– Как оцените работу бригады Карасева в матче ЦСКА – "Локомотив"?
– Как исключительно профессиональную. Не раз ловил себя на мысли – это действительно международный уровень работы и искренне горжусь, что у нас есть судьи такого уровня. И это не один Серей Карасев. (Сергей ЕГОРОВ)
Трансляция матча "Рубин" - "Терек" //
Трансляция матча "Оренбург" - "Зенит" //
Трансляция матча ЦСКА - "Локомотив" //
Турбин не наказал "Терек" 11-метровым
Фемистоклюс
Что и требовалось доказать! За левый пенальти Вилкову ещё и положительную оценку поставили. "Балет устроили!"
10:32
Джин_SM(v3)
По Еськову так не давал комментов, ссылаясь на ККК... а тут сходу комментит...
10:30