Андрей Будогосский: "Оценка Вилкова - положительная, были основания для пенальти в ворота "Оренбурга"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский отметил, что арбитр Сергей Карасев в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив" (4:0) отработал на международном уровне. Также он подчеркнул, что в игре "Оренбург" – "Зенит" (0:1) у Михаила Вилкова были все основания для назначения пенальти, с которого питерцы забили единственный гол в матче.

– Как прокомментируете ситуацию на 90+2 минуте матча "Рубин" – "Терек" (0:1) в эпизоде единоборства Семенова с Жонатасом? Должен ли был Турбин назначить пенальти?

– Имею полную информацию от инспектора матча по этой ситуации, в которой ни он, ни арбитр справедливо не усмотрели какого-либо нарушения правил. Хотел бы пояснить, что эксперт, обнаруживший здесь неназначение одиннадцатиметрового удара, по-видимому, смотрел какую-то другую игру. Советовал бы проанализировать и комментарии официальных представителей принимающего клуба.

– Верно ли судья Вилков назначил пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом"?

– Мое мнение – в этом эпизоде были основания для назначения одиннадцатиметрового. Оценка за эту игру у Вилкова положительная. Если будет такая необходимость, вопрос вынесут на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

– Как оцените работу бригады Карасева в матче ЦСКА – "Локомотив"?

– Как исключительно профессиональную. Не раз ловил себя на мысли – это действительно международный уровень работы и искренне горжусь, что у нас есть судьи такого уровня. И это не один Серей Карасев. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Терек" //

Трансляция матча "Оренбург" - "Зенит" //

Трансляция матча ЦСКА - "Локомотив" //

Турбин не наказал "Терек" 11-метровым