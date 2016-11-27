Андрей Будогосский: "Мы не можем закрыть рот "Тереку" и запретить выражать свою позицию"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский подчеркнул, что не может запретить руководству "Терека" высказывать свое мнение по судейству. В субботу после матча 15-го тура чемпионата России, в котором "Терек" на своем поле уступил "Спартаку" (0:1), вице-президент грозненцев Хайдар Алханов заявил, что работа судьи Виталия Мешкова носила заказной характер. Позднее на официальном сайте клуба было опубликовано заявление президента "Терека" Магомеда Даудова, в котором он в частности отмечает, что арбитр "красиво" сделал свою работу".

– Я воспринимаю это как некую данность, право клуба выступать, – цитирует ТАСС Будогосского. – Мы же не можем закрыть "Тереку" рот и запретить выражать свою позицию. Мы сейчас живем во время разнузданной демократии, поэтому...

У нас нет такой регламентной нормы, чтобы запрещать клубам что-то выражать, это же не оскорбление, это выражение некоего мнения. У них есть свое мнение, у нас есть свое. Для того, чтобы говорить об этом (заказном характере работы судьи), надо иметь конкретные факты. Я был на игре, и у меня не возникло никаких вопросов по поводу того, что судья допустил ошибки принципиального характера, я не отметил ошибки, которые могли бы повлиять на ход матча, а недочеты есть у любого судьи в каждом матче.

Не должен ли РФС рассмотреть поведение грозненского клуба? Мы должны призвать к качеству работы в рамках департамента, прежде всего.