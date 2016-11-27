01:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Тереку" выплатят премиальные за матч против "Спартака"

0
0
0
1

Футболисты "Терека" получат премиальные за матч 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1), несмотря на поражение. Автором единственного гола стал защитник гостей Маурисиу.

После матча руководство грозненского клуба высказало недовольство судейством Виталия Мешкова. Президент клуба Магомед Даудов заявил, что в "Тереке" будут считать команду победителем этой встречи. Вместе с тем, грозненцы не собираются подавать никаких жалоб на судейство в РФС.(Адам Зубайраев)

Опрос

Повлияло ли судейство на ход матча "Терек" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

вперёд Спартак!

Вот и чудненько! Премии получат футболисты обеих команд))))))))))))))))))))))))

01:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ