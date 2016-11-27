"Тереку" выплатят премиальные за матч против "Спартака"

Футболисты "Терека" получат премиальные за матч 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1), несмотря на поражение. Автором единственного гола стал защитник гостей Маурисиу.

После матча руководство грозненского клуба высказало недовольство судейством Виталия Мешкова. Президент клуба Магомед Даудов заявил, что в "Тереке" будут считать команду победителем этой встречи. Вместе с тем, грозненцы не собираются подавать никаких жалоб на судейство в РФС.(Адам Зубайраев)