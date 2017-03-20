Алексей Еськов: "Офсайд у Данни? Стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки"

Главный судья матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" (2:0) Алексей Еськов в интервью "СЭ" назвал эпизод со вторым голом хозяев сложным. По словам арбитра, зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.
– Как оцените момент, когда Данни забил гол – был ли там офсайд?
– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.
– Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?
– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде. (Сергей ЕГОРОВ)
Спорный момент: офсайд или нет#НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЗенитАрсенал 2:0 pic.twitter.com/SNPZcbfc79– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 марта 2017 г.
Vlaer
а офсайд у Ще Леуша вы как трактовали как Питер прописал??? Лживые! Лицемерные уроды!!!!
18:58
вперёд Спартак!
По пенальти можно рассуждать и спорить, а вне игры у Данни - 100%. Трактовать такое "в пользу атаки" нельзя, т.к. это не по правилам...
18:44
ZohanDvir
расскажите эту тенденцию судье давшему оффсайд Зе Луишу в матче с Локо)))
18:28