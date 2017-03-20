18:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Еськов: "Офсайд у Данни? Стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки"

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Главный судья матча 20-го тура чемпионата России "Зенит""Арсенал" (2:0) Алексей Еськов в интервью "СЭ" назвал эпизод со вторым голом хозяев сложным. По словам арбитра, зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

 
Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" – "Арсенал" - 2:0. Верховая борьба Артема ДЗЮБЫ и Ивана ИВАНОВА.Алексей Еськов: "Беляев задерживал Дзюбу руками – это пенальти"

– Как оцените момент, когда Данни забил гол – был ли там офсайд?

– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

– Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?

– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlaer

а офсайд у Ще Леуша вы как трактовали как Питер прописал??? Лживые! Лицемерные уроды!!!!

18:58

вперёд Спартак!

По пенальти можно рассуждать и спорить, а вне игры у Данни - 100%. Трактовать такое "в пользу атаки" нельзя, т.к. это не по правилам...

18:44

ZohanDvir

расскажите эту тенденцию судье давшему оффсайд Зе Луишу в матче с Локо)))

18:28

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