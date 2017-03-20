Алексей Еськов: "Офсайд у Данни? Стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки"

Главный судья матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" (2:0) Алексей Еськов в интервью "СЭ" назвал эпизод со вторым голом хозяев сложным. По словам арбитра, зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

– Как оцените момент, когда Данни забил гол – был ли там офсайд?

– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

– Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?

– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде. (Сергей ЕГОРОВ)