10 людей, которые снова сделали "Спартак" великим

объективный Артём =)
ахахахха как желчью то захлебываются то злопыхатели. а кто великая тогда команда?Цска с 15к зрителями в игре с Локомотивом? и чемпионской игрой в Химках против Кубани 7к зрителей.А быть может Бомжата великие?ахахаха смехота. Самамя титулованая,самая популярная то бишь народная,самая престижная(недаром 70% болел из знаменитостей-болелы Спартака!почему так?)-это СПАРТАК!!!!! ну хоть обкакайтесь или блювоните желчью,а все факты,статистика и т.д. и т.п. говорят в пользу Спартака! Форева!!!
22:03
VVSh71
Не великим, а всего лишь первым.... Я поздравляю Спартак искренне! Халявные чемпионства при полной разрухе страны, постоянно воюющей внутри - это просто не правильно.
21:47
сп@рт@к
И еще тот футболист из АЕКа, который подарил нам МАССИМО!)
21:45
Никифор
Вклад Глушака тоже внушителен, левый пеналь в прошлом туре. Вклад Вилкова также неоценим в матче с рубином удалил Нибиуллина ни за что, и не удалил Промеса, который чуть челюсть не снес бурлаку. В матче с Оренбургом не помню фамилию судьи, который дал столько дополнительного времени, что позволило свинарне сравнять счет. Все вносили понемногу свой вклад в победу Срамтака!)))
21:31
burmistr
И сто идиотов в СМИ,которые эту чушь городят с сентября.
21:22
ЗЮК
Калоеды в комментариях начали нытьё.
Aborigen06
Кем-кем сделали???
21:20
Константин Срулевич Наумов
Трое людей, которые снова сделали Спартак великим: Алексей Сухой, назначивший левый пенальти в ворота Томи, Рашид Рахимов, правильно настроивший Терек на победу, ну и забивший Зениту Аблай Мбенг. =) Плохо только то, что все эти люди в Лиге Чемпионов Спартаку уже не помогут. :-( Поэтому когда нас там опять будут образцово-показательно драть, визжать мы будем как свиньи...
blue-white!
Вот это да! Только Срамтак, выиграв чемпионат России, априори становится великим. Что взять с ромбоголовых кроме анализов?)))
21:18
Михаил_Россиянин
А судья Сухой, придумавший вчера пендаль Томи, ибо без него... никак не получалось где в списке творцов величия?
P.S. Дистанционно Спартак стал чемпионом заслуженно. Без вопросов. Но вчера Сухой... испортил общее позитивное впечатление. Самому Каррере (мужик в отличие от Луческо) было стыдно.
Tupac Shakur
Самый главный Аленичев. Если бы не его багаж)))
21:17
oze11
в чем величие, кто-нить знает ?
Посмотрим насколько он велик будет в ЛЧ))))) Посмеемся над великими!
21:12
SP2
Вот смех-то! Если чемпионом становится Спартак - они снова великие. Если Зенит или ЦСКА, или Рубин вдруг - они все просто так... Цирк!!!
21:04
объективный Артём =)
ахахахха как желчью то захлебываются то злопыхатели. а кто великая тогда команда?Цска с 15к зрителями в игре с Локомотивом? и чемпионской игрой в Химках против Кубани 7к зрителей.А быть может Бомжата великие?ахахаха смехота. Самамя титулованая,самая популярная то бишь народная,самая престижная(недаром 70% болел из знаменитостей-болелы Спартака!почему так?)-это СПАРТАК!!!!! ну хоть обкакайтесь или блювоните желчью,а все факты,статистика и т.д. и т.п. говорят в пользу Спартака! Форева!!!
22:03
VVSh71
Не великим, а всего лишь первым.... Я поздравляю Спартак искренне! Халявные чемпионства при полной разрухе страны, постоянно воюющей внутри - это просто не правильно.
21:47
сп@рт@к
И еще тот футболист из АЕКа, который подарил нам МАССИМО!)
21:45
Никифор
Вклад Глушака тоже внушителен, левый пеналь в прошлом туре. Вклад Вилкова также неоценим в матче с рубином удалил Нибиуллина ни за что, и не удалил Промеса, который чуть челюсть не снес бурлаку. В матче с Оренбургом не помню фамилию судьи, который дал столько дополнительного времени, что позволило свинарне сравнять счет. Все вносили понемногу свой вклад в победу Срамтака!)))
21:31
burmistr
И сто идиотов в СМИ,которые эту чушь городят с сентября.
21:22
ЗЮК
Калоеды в комментариях начали нытьё.
21:22
Aborigen06
Кем-кем сделали???
21:20
Константин Срулевич Наумов
Трое людей, которые снова сделали Спартак великим: Алексей Сухой, назначивший левый пенальти в ворота Томи, Рашид Рахимов, правильно настроивший Терек на победу, ну и забивший Зениту Аблай Мбенг. =) Плохо только то, что все эти люди в Лиге Чемпионов Спартаку уже не помогут. :-( Поэтому когда нас там опять будут образцово-показательно драть, визжать мы будем как свиньи...
21:20
blue-white!
Вот это да! Только Срамтак, выиграв чемпионат России, априори становится великим. Что взять с ромбоголовых кроме анализов?)))
21:18
Михаил_Россиянин
А судья Сухой, придумавший вчера пендаль Томи, ибо без него... никак не получалось где в списке творцов величия? P.S. Дистанционно Спартак стал чемпионом заслуженно. Без вопросов. Но вчера Сухой... испортил общее позитивное впечатление. Самому Каррере (мужик в отличие от Луческо) было стыдно.
21:18
Tupac Shakur
Самый главный Аленичев. Если бы не его багаж)))
21:17
oze11
в чем величие, кто-нить знает ?
21:17
Никифор
Посмотрим насколько он велик будет в ЛЧ))))) Посмеемся над великими!
21:12
SP2
Вот смех-то! Если чемпионом становится Спартак - они снова великие. Если Зенит или ЦСКА, или Рубин вдруг - они все просто так... Цирк!!!
21:04