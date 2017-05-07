21:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

10 людей, которые снова сделали "Спартак" великим

"Спартак" - чемпион. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Спартак" - чемпион. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
0
14
"Спартак" – новый чемпион России!  "СЭ" выбрал 10 людей, которые вернули красно-белых на вершину.
0
0
0
0
14
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

объективный Артём =)

ахахахха как желчью то захлебываются то злопыхатели. а кто великая тогда команда?Цска с 15к зрителями в игре с Локомотивом? и чемпионской игрой в Химках против Кубани 7к зрителей.А быть может Бомжата великие?ахахаха смехота. Самамя титулованая,самая популярная то бишь народная,самая престижная(недаром 70% болел из знаменитостей-болелы Спартака!почему так?)-это СПАРТАК!!!!! ну хоть обкакайтесь или блювоните желчью,а все факты,статистика и т.д. и т.п. говорят в пользу Спартака! Форева!!!

22:03

VVSh71

Не великим, а всего лишь первым.... Я поздравляю Спартак искренне! Халявные чемпионства при полной разрухе страны, постоянно воюющей внутри - это просто не правильно.

21:47

сп@рт@к

И еще тот футболист из АЕКа, который подарил нам МАССИМО!)

21:45

Никифор

Вклад Глушака тоже внушителен, левый пеналь в прошлом туре. Вклад Вилкова также неоценим в матче с рубином удалил Нибиуллина ни за что, и не удалил Промеса, который чуть челюсть не снес бурлаку. В матче с Оренбургом не помню фамилию судьи, который дал столько дополнительного времени, что позволило свинарне сравнять счет. Все вносили понемногу свой вклад в победу Срамтака!)))

21:31

burmistr

И сто идиотов в СМИ,которые эту чушь городят с сентября.

21:22

ЗЮК

Калоеды в комментариях начали нытьё.

21:22

Aborigen06

Кем-кем сделали???

21:20

Константин Срулевич Наумов

Трое людей, которые снова сделали Спартак великим: Алексей Сухой, назначивший левый пенальти в ворота Томи, Рашид Рахимов, правильно настроивший Терек на победу, ну и забивший Зениту Аблай Мбенг. =) Плохо только то, что все эти люди в Лиге Чемпионов Спартаку уже не помогут. :-( Поэтому когда нас там опять будут образцово-показательно драть, визжать мы будем как свиньи...

21:20

blue-white!

Вот это да! Только Срамтак, выиграв чемпионат России, априори становится великим. Что взять с ромбоголовых кроме анализов?)))

21:18

Михаил_Россиянин

А судья Сухой, придумавший вчера пендаль Томи, ибо без него... никак не получалось где в списке творцов величия? P.S. Дистанционно Спартак стал чемпионом заслуженно. Без вопросов. Но вчера Сухой... испортил общее позитивное впечатление. Самому Каррере (мужик в отличие от Луческо) было стыдно.

21:18

Tupac Shakur

Самый главный Аленичев. Если бы не его багаж)))

21:17

oze11

в чем величие, кто-нить знает ?

21:17

Никифор

Посмотрим насколько он велик будет в ЛЧ))))) Посмеемся над великими!

21:12

SP2

Вот смех-то! Если чемпионом становится Спартак - они снова великие. Если Зенит или ЦСКА, или Рубин вдруг - они все просто так... Цирк!!!

21:04