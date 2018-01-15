Александр Гришин: "Возьмусь за любую работу!"

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин, который в понедельник покинул пост наставника юношеской сборной России игроков 1999 года рождения, рассказал, что готов взяться за любую тренерскую работу, которую ему предложат. Также он отметил, что должен был покинуть пост тренера сборной, так как не выполнил поставленную задачу – выйти на чемпионат Европы для игроков в возрасте до 19 лет.

– Это было совместное решение. Спасибо руководству РФС за шанс поработать, – сказал Гришин. – Возглавлять сборную – большая ответственность. Я понимал, что нужно решать поставленную задачу, а именно выйти на чемпионат Европы. Но если тренер не выполняет задачу, значит, должен уйти. Мы расстались нормально, по-дружески.

– Черчесов же за вас заступался на заседании технического комитета РФС?

– Спасибо Станиславу Саламовичу. Он понимал, что я принял сборную незадолго до отборочного турнира, фактически чужую, я ее не набирал. Мы успели провести два сбора по четыре дня, что можно в таком случае сделать? Конечно, я мог отказаться, но решил взять на себя ответственность и попробовать. Не получилось. В этом случае надо быть мужиком и уступить место другому специалисту.

– Какие планы на будущее?

– Я только забрал трудовую книжку. Надо все переварить, оценить. Тяжело осознать, что такое случилось, но без поражений не бывает побед.

Теперь я попал в такую ситуацию, что на дворе уже январь, и у всех команд есть наставники. Будет тяжело найти новое место работы.

– Но есть желание поработать в премьер-лиге? Или в ФНЛ?

– Конечно. Но в моей ситуации сейчас можно поработать абсолютно везде. Ведь 12 лет тренерской работы даром не прошли. Возьмусь за любую работу!

– В ЦСКА обратно не звали?

– Я думаю, они еще не знают. Ведь только-только расторгли контракт. Может, пригласят обратно. Посмотрим. (Павел ГУРЕВИЧ)