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27 марта, 19:15

Гладилин — о молодежной сборной России: «Считаю этот созыв одним из сильнейших»

Бывший тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нынешнем составе команды.

«Считаю этот созыв одним из сильнейших в этом столетии. Хорошая перспективная молодежь собрана в нашей сборной. Нужно отдать должное академиям, воспитавших таких талантливых игроков. Я уверен, что эта сборная поборолась бы за серьезные места на официальных соревнованиях. Наша молодежка исторически хорошо выступала на чемпионатах мира и Европы, думаю, эта команда также бы не сплоховала», — сказал Гладилин «СЭ».

27 марта молодежная сборная России победила Узбекистан в товарищеском матче со счетом 2:1. Игра проходила в городе Серик (Турция).

(Максим Ваншейд)

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Молодежная сборная России по футболу
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