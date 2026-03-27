Россия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча молодежной сборной

Молодежные сборные России и Узбекистана встретятся в товарищеском матче в пятницу, 27 марта. Игра будет проходить на стадионе «Беллис Делюкс» в Серике (Турция), стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Россия — Узбекистан: трансляция товарищеского матча в прямом эфире (видео онлайн)

За результатом игры Россия — Узбекистан можно следить вместе с другими встречами 27 марта в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут на платформе «VK Видео» в официальном сообществе молодежной сборной России.

Следующим соперником нашей национальной молодежной сборной станет Иордания. Встреча состоится в понедельник, 30 марта.

Сборная Узбекистана стала обладателем Кубка Азии U19 в 2023 году. Российские сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА после февраля 2022 года.