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17 марта, 18:39

Юношеская сборная России U-16 в марте дважды сыграет с Иорданией

Игнат Заздравин
Корреспондент

Юношеская сборная России проведет два товарищеских матча против сверстников из Иордании, сообщается на сайте РФС.

С 23 по 31 марта футболисты 2010 года рождения проведут сбор в Анталье (Турция). Матчи с Иорданией пройдут 25 и 30 марта. Начало — в 15.30 и 11.00 по московскому времени. Сборные России и Иордании U-16 впервые сыграют друг с другом.

Предыдущий сбор юношеской национальной команды проходил в Бишкеке в ноябре 2025 года. Тогда команда Валентина Гаввы одержала две крупные победы над Киргизией со счетом 5:1.

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Источник: РФС
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РФС
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