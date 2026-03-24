Чевардин о вызове в молодежную сборную: «Это большая ответственность, как и в основной команде»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Чевардин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от вызова в молодежную сборную России.

«Пришел вызов в молодежную сборную. Спасибо тренерскому штабу, что заметили. Постараюсь выложиться на сто процентов, сыграть на лучших качествах. Молодежная сборная России — это большая ответственность. Не считаю, что она отличается от основной — в ней хочется так же показать свои лучший стороны», — сказал Чевардин «СЭ».

На мартовском сборе молодежная сборная России сыграет против 27 марта, с Иорданией — 30 марта.

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