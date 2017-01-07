Мелу перейдет в "Палмейрас" на правах аренды до окончания контракта с "Интером"?

Полузащитник "Интера" Фелипе Мелу может стать игроком "Палмейраса", сообщает GloboEsporte. По информации издания, бразильский хавбек будет выступать за клуб на правах аренды, длительность которой предположительно составит 6 месяцев.

Ранее появилась информация, что миланский клуб расторгнет контракт с бразильцем, который на правах свободного агента может присоединится к "Палмейрасу".

Контракт 33-летнего игрока с итальянским клубом истекает летом 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе черно-синих 5 матчей в чемпионате Италии, лишь единожды проявившись на поле в стартовом составе.