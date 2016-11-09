Тим Визе: "Лейпцигу" просто завидуют"

Бывший вратарь "Вердера" и сборной Германии Тим Визе, недавно дебютировавший с победы в рестлинг-компании WWE, отметил, что рад за клуб "Лейпциг", который делит первую строчку в чемпионате Германии с "Баварией". Новичок бундеслиги подвергается критике со стороны любителей футбола в связи с серьезными финансовыми вливаниями со стороны руководства клуба.

– История "Лейпцига" – это действительно круто! – цитирует Sport1 Визе. – Общество просто завидует этой команде. Несколько лет назад они завидовали "Хоффенхайму", теперь "Лейпцигу". Снимаю шляпу перед руководством этого клуба. Многие рассуждают о традиции и истории клубов, но это все чушь! Казалось бы, такие клубы как "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ливерпуль" заточены на свою историю и традиции, но они уже давно являются бизнес-проектами. "Лейпциг" идет в ногу со временем, и здорово, что у "Баварии" есть конкурент.