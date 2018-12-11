"Зенит": Дзюба досрочно ушел в отпуск

Руководитель пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко сообщил "СЭ", что 30-летний нападающий клуба из Санкт-Петербурга Артем Дзюба пропустит выездной матч 6-го тура Лиги Европы против пражской "Славии", который состоится в четверг, 13 декабря.

Сине-бело-голубые уже обеспечили выход в 1/16 финала турнира с первого места, набрав 11 очков в 5 матчах. Чешская команда идет в группе второй, набрав 7 очков.

– Артем не сможет принять участие во встрече со "Славией" по состоянию здоровья, у него незначительный рецидив старой травмы, – сказал Макаренко. – Тренерский штаб решил досрочно отпустить Дзюбу в отпуск, потому что нападающий провел без отдыха почти целый год. (Иван Торопцев)

Матч состоится 13 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.

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