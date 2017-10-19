Тренер "Русенборга": "Вы должны радоваться таким изменениям в российском футболе"

Главный тренер "Русенборга" Каре Ингебригтсен после матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:3) посетовал на быстрый пропущенный гол. Полузащитник питерцев Эмилиано Ригони, оформивший хет-трик, забил свой первый гол уже на первой минуте встречи.

– Проиграли, потому что рано пропустили, – сказал Ингебригтсен. – Когда рано пропускаешь, трудно влиться в игру. После второго забитого мяча стало еще сложнее.

– Почему не получилось сдержать Ригони?

– Он хороший игрок, но мы сами подарили ему два гола, в этом наша вина.

– Вы приезжали в Россию 15 лет назад, когда играли против "Динамо". Что-нибудь изменилось?

– Очень сильно изменился российский футбол, и вы должны радоваться таким изменениям.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"