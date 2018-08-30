Источник: "Зенит" по итогам матча с минским "Динамо" оштрафован на 20 тысяч евро

УЕФА оштрафовал "Зенит" на 20 тысяч евро (22,7 тысяч швейцарских франков) за поведение болельщиков во время первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" (0:4), утверждает Telegram-канал "Мутко против". По информации источника, российский клуб наказан за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали на поле файеры и другие посторонние предметы. Также некоторые из фанатов сине-бело-голубых пытались прорваться на поле.

Отмечается, что с учетом проведения матча без зрителей на европейской арене, санкции в отношении "Зенита" могут быть более серьезными. Речь идет об ответной игре против белорусского клуба, завершившейся победой российской команды (8:1 д.в.).