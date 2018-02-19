18:19 | Футбол — Лига Европы

Александр Пешич: "ЦСКА - лучшая команда России"

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Нападающий "Црвены Звезды" Александр Пешич в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, который состоится 21 февраля, отметил, что у армейцев есть преимущество. Напомним, первая игра прошла в Белграде и завершилась со счетом 0:0.

- Результат в Белграде был хорошим для нас, но у ЦСКА есть преимущество, - цитирует Mozzart Sport Пешича. - Они будут играть дома, они чаще выступают в Европе и умеют проводить такие матчи. Но мы тоже показали, что можем играть в стадии на вылет.

Знаю, что этот матч для российской команды не будет восприниматься, как матч смерти. В ЦСКА собраны отличные футболисты, они привыкли к давлению. Они хорошо действуют на поле, у них серьезный настрой. ЦСКА – лучшая команда России.

Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет в Москве 21 февраля, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Бу-га-га!

Забавно, повыползали только ущербные 0,7-ые.

21:52

Доктор_Хряк

Из ЦСКА такой же центральный спортивный клуб армии, как из меня Муса Ахмет ибн Думбия Вернблумд)))

19:55

Доктор_Хряк

А самая лучшая рыба- это колбаса )))

19:51

Доктор_Хряк

А Игорян - самый лучший рекордист )))))))))

19:50

zega

Была когда-то якобы лучшей, но все были свидетелями как судьи в то время в каждом втором матче делали "ошибки" в пользу ЦСКА. Поэтому купленые чемпы мы не считаем, а на самом деле эта команда типичный середняк, ближе к низу.

19:49

баламошка

Часть интервью потёрли. Пешич сказал:" ЦСКА - лучшая команда России, а Спартак - самая лучшая команда России".

19:45

Очень плохой мальчик

Кто,кто?Не понял,какая лучшая команда России,ЦСКА?Я не ослышался?

19:37

VictorHeinrich

Ой, забыл добавить... Ведь, наверняка, многие болельщики мяса и локо не знают, причем здесь слон и моська... так это - из одноименной басни Крылова... почитайте и подумайте... если есть чем думать...

19:36

VictorHeinrich

И тут же все моськи на слона и затявкали... ))))

19:33

vvs_70

Лучшее стойло Российского футбола))))

18:57

КОТЛИН

Сегодня лучший - Локомотив!

18:44

SPFAN

По ходу,ему захотелось в конюшню)

18:40

The glory !

Сказал - как отрезал , поддерживаю !

18:30

Al Rains

Полностью согласен с заголовком!!!

18:24

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