Александр Пешич: "ЦСКА - лучшая команда России"

Нападающий "Црвены Звезды" Александр Пешич в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, который состоится 21 февраля, отметил, что у армейцев есть преимущество. Напомним, первая игра прошла в Белграде и завершилась со счетом 0:0.

- Результат в Белграде был хорошим для нас, но у ЦСКА есть преимущество, - цитирует Mozzart Sport Пешича. - Они будут играть дома, они чаще выступают в Европе и умеют проводить такие матчи. Но мы тоже показали, что можем играть в стадии на вылет.

Знаю, что этот матч для российской команды не будет восприниматься, как матч смерти. В ЦСКА собраны отличные футболисты, они привыкли к давлению. Они хорошо действуют на поле, у них серьезный настрой. ЦСКА – лучшая команда России.

Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет в Москве 21 февраля, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.