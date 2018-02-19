Александр Пешич: "ЦСКА - лучшая команда России"

Нападающий "Црвены Звезды" Александр Пешич в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, который состоится 21 февраля, отметил, что у армейцев есть преимущество. Напомним, первая игра прошла в Белграде и завершилась со счетом 0:0.
- Результат в Белграде был хорошим для нас, но у ЦСКА есть преимущество, - цитирует Mozzart Sport Пешича. - Они будут играть дома, они чаще выступают в Европе и умеют проводить такие матчи. Но мы тоже показали, что можем играть в стадии на вылет.
Знаю, что этот матч для российской команды не будет восприниматься, как матч смерти. В ЦСКА собраны отличные футболисты, они привыкли к давлению. Они хорошо действуют на поле, у них серьезный настрой. ЦСКА – лучшая команда России.
Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет в Москве 21 февраля, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Бу-га-га!
Забавно, повыползали только ущербные 0,7-ые.
21:52
Доктор_Хряк
Из ЦСКА такой же центральный спортивный клуб армии, как из меня Муса Ахмет ибн Думбия Вернблумд)))
19:55
Доктор_Хряк
А самая лучшая рыба- это колбаса )))
19:51
Доктор_Хряк
А Игорян - самый лучший рекордист )))))))))
19:50
zega
Была когда-то якобы лучшей, но все были свидетелями как судьи в то время в каждом втором матче делали "ошибки" в пользу ЦСКА. Поэтому купленые чемпы мы не считаем, а на самом деле эта команда типичный середняк, ближе к низу.
19:49
баламошка
Часть интервью потёрли. Пешич сказал:" ЦСКА - лучшая команда России, а Спартак - самая лучшая команда России".
19:45
Очень плохой мальчик
Кто,кто?Не понял,какая лучшая команда России,ЦСКА?Я не ослышался?
19:37
VictorHeinrich
Ой, забыл добавить... Ведь, наверняка, многие болельщики мяса и локо не знают, причем здесь слон и моська... так это - из одноименной басни Крылова... почитайте и подумайте... если есть чем думать...
19:36
VictorHeinrich
И тут же все моськи на слона и затявкали... ))))
19:33
vvs_70
Лучшее стойло Российского футбола))))
18:57
КОТЛИН
Сегодня лучший - Локомотив!
18:44
SPFAN
По ходу,ему захотелось в конюшню)
18:40
The glory !
Сказал - как отрезал , поддерживаю !
18:30
Al Rains
Полностью согласен с заголовком!!!
18:24