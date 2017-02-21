19:14 | ФУТБОЛ — Англия

"Саттон" уволил запасного вратаря, съевшего пирог во время игры с "Арсеналом"

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"Саттон" уволил запасного вратаря Уэйна Шоу, который съел пирог во время матча Кубка Англии против "Арсенала" (0:2). После встречи игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении голкипера.

Перед началом матча одна из букмекерских контор принимала ставку с коэффициентом 8 к 1 на то, что Шоу во время игры съест пирог. В итоге голкипер, вес которого сотавляет 130 кг, сделал это на 83-й минуте.

– Менеджер "Саттона" Пол Досвелл попросил Шоу покинуть клуб, и он это сделал, – пишет Sky Sports.

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Материалы REN-TV

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