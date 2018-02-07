Армянский футболист просит политического убежища в Великобритании

Экс-футболист "Пюника" Овик Нерсисян выступил с заявлением, в котором попросил политического убежища в Великобритании. 23-летний защитник не хочет служить в вооруженных силах Армении и участвовать в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе.

– Если я вернусь в Армению, то меня посадят в тюрьму, а затем я должен пойти в армию, – цитирует shropshirestar.com слова Нерсисяна. – Моя жизнь будет под угрозой. Никому в Армении не нужны футболисты. Правительству нужны солдаты. Многие а рмянские военнослужащие погибли в результате военного конфликта с Азербайджаном. В Англии я чувствую себя в безопасности. Надеюсь, что суд примет положительное решение.