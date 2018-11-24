Инфантино пригрозил "Боке" дисквалификацией в случае отказа от игры с "Ривером"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в беседе с президентом "Бока Хуниорс" Даниэлем Ангелики заявил, что клубу будет засчитано поражение, если он не выдет на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта", сообщает журналист Хуан Аранго в Твиттере.

Игра была отложена на час, и ее проведение все еще остается под вопросом из-за инцидента, произошедшего перед матчем. Фанаты "Ривера" забросали камнями автобус "Боки", после чего возле него был распылен слезоточивый газ. Некоторые футболисты получили ранения от разбитых стекол, у капитана Пабло Переса даже обнаружены осколки в глазу, кроме того, ряд игроков стошнило из-за отравления газом.

Первый матч финала завершился вничью - 2:2.